Νετανιάχου σε Παλαιστίνιους: «Μην πεθάνετε για τον Σινουάρ, παραδοθείτε τώρα»

«Λέω στους τρομοκράτες της Χαμάς: Τελείωσε. Μην πεθάνετε για τον Σινουάρ. Παραδοθείτε, τώρα», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου

Κάλεσμα στους Παλαιστίνιους να παραδοθούν απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου.

«Τις τελευταίες ημέρες, δεκάδες τρομοκράτες της Χαμάς παραδόθηκαν στις δυνάμεις μας. Καταθέτουν τα όπλα και παραδίδονται στους ηρωικούς στρατιώτες μας. Αυτό θα πάρει χρόνο. Ο πόλεμος είναι ακόμη σε εξέλιξη, αλλά είναι η αρχή του τέλους της Χαμάς», είπε.

«Λέω στους τρομοκράτες της Χαμάς: Τελείωσε. Μην πεθάνετε για τον Σινουάρ. Παραδοθείτε, τώρα».

