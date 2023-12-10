Νετανιάχου σε Παλαιστίνιους: «Μην πεθάνετε για τον Σινουάρ, παραδοθείτε τώρα»

Κάλεσμα στους Παλαιστίνιους να παραδοθούν απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου.

«Τις τελευταίες ημέρες, δεκάδες τρομοκράτες της Χαμάς παραδόθηκαν στις δυνάμεις μας. Καταθέτουν τα όπλα και παραδίδονται στους ηρωικούς στρατιώτες μας. Αυτό θα πάρει χρόνο. Ο πόλεμος είναι ακόμη σε εξέλιξη, αλλά είναι η αρχή του τέλους της Χαμάς», είπε.

«Λέω στους τρομοκράτες της Χαμάς: Τελείωσε. Μην πεθάνετε για τον Σινουάρ. Παραδοθείτε, τώρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.