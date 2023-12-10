Σε συναγερμό η Νέα Υόρκη: Σε λίγες ώρες καταφθάνει η καταιγίδα που έπληξε το Τενεσί - Φωτογραφίες

Τη Νέα Υόρκη αναμένεται να πλήξει ισχυρή κακοκαιρία η οποία ξεκίνησε χθες Σάββατο από το Τενεσί και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια ενώ μάλιστα διακόπηκε και ηλεκτροδότηση σε περίπου 86.000 οικίες.

Moments ago, storm chaser @BrandonCopicWx captured what appears to be a tornado crossing the highway in front of him north of Nashville, Tennessee! #TNwx pic.twitter.com/97PFbyVhBM — RadarOmega (@RadarOmega) December 9, 2023

Οι τρεις από τους έξι θανάτους σημειώθηκαν σε βόρεια προάστιο του Νάσβιλ, ενώ οι άλλοι τρεις στο Κλάρκσβιλ.

Οι εικόνες από τα ξεριζωμένα δέντρα και τα κατεστραμμένα σπίτια κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

''Συναγερμός'' στη Νέα Υόρκη

Την ίδια στιγμή στη Νέα Υόρκη έχει σημάνει συναγερμός για την κακοκαιρία ύστερα από τρία χρόνια. «Αυτός είναι ο πρώτος συναγερμός για ισχυρούς ανέμους για τη Νέα Υόρκη από το 2020», δήλωσε ο μετεωρολόγος της Fox, Σεθ Ντάρλινγκ, στην The Post, σημειώνοντας ότι η προειδοποίηση σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο για πτώσεις δέντρων ή ηλεκτρικών γραμμών.

Στην περιοχή των τριών πολιτειών, οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να παράγουν ριπές έως και 50 mph, ειδικά σε περιοχές πιο ανατολικά, πρόσθεσε ο Ντάρλινγκ. Η ισχυρότερη βροχή αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 3 μ.μ. και να διαρκέσει περίπου μέχρι τις 11 π.μ. τη Δευτέρα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν μέχρι και την Τρίτη.

Η Νέα Υόρκη στα τέλη του Σεπτέμβρη είχε δεχτεί ξανά ισχυρό πλήγμα κακοκαιρίας καθώς είχε πλυμμηρίσει.

Φωτογραφίες και πλάνα από κεντρικούς δρόμους έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Το Μανχάταν, το Μπρούκλιν, το Κουίνς, το Μπρονξ, το Στάτεν Αϊλαντ και το Λονγκ Αϊλαντ είχε φτάσει τα 20 εκατοστά βροχής, ενώ στο Σέντραλ Παρκ στα 15 εκατοστά.



Πηγή: skai.gr

