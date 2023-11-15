Αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέρριψε drone στην Ερυθρά Θάλασσα

Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατέρριψε στην Ερυθρά Θάλασσα ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προερχόταν από την Υεμένη, ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι ΗΠΑ καταρρίπτουν βλήματα κοντά στα πολεμικά πλοία της αφότου ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Οι πηγές αυτές, που ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους, είπαν ότι το αντιτορπιλικό Thomas Hudner κατέρριψε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Δεν διευκρίνισαν αν ήταν οπλισμένο ή πόσο κοντά έφτασε στο πλοίο προτού να καταρριφθεί.

Πηγή: skai.gr

