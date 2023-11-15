Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αμερικανικό αντιτορπιλικό κατέρριψε drone στην Ερυθρά Θάλασσα

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι ΗΠΑ καταρρίπτουν βλήματα κοντά στα πολεμικά πλοία της αφότου ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς

Αμερικανικό ναυτικό

Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατέρριψε στην Ερυθρά Θάλασσα ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προερχόταν από την Υεμένη, ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι ΗΠΑ καταρρίπτουν βλήματα κοντά στα πολεμικά πλοία της αφότου ξέσπασε ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Οι πηγές αυτές, που ζήτησαν να τηρηθεί η ανωνυμία τους, είπαν ότι το αντιτορπιλικό Thomas Hudner κατέρριψε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Δεν διευκρίνισαν αν ήταν οπλισμένο ή πόσο κοντά έφτασε στο πλοίο προτού να καταρριφθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Ερυθρά Θάλασσα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark