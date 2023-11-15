Επιστολή προς την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν έστειλε η σύζυγος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Σάρα όπου την προτρέπει να «εργαστεί για την άμεση απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται - ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας – από τη Χαμάς στη Γάζα».

Η Σάρα Νετανιάχου τονίζει στην επιστολή της τα δεινά που παιρνούν τα παιδιά και τα βρέφη που κρατούνται όμηροι στη Γάζα από τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες και υπογραμμίζει ότι της γράφει «πρωτίστως ως μητέρα».

Όπως αναφέρει στην επιστολή 32 παιδιά κρατούνται αιχμάλωτα στη Γάζα για περισσότερες από πέντε εβδομάδες και «σίγουρα υποφέρουν από ανείπωτα τραύματα, όχι μόνο από την απαγωγή τους, αλλά έχοντας δει τη βάναυση δολοφονία των γονιών και των αδερφών τους».

Η Σάρα Νετανιάχου σημειώνει ότι μία από τις γυναίκες που απήχθησαν ήταν έγκυος και «γέννησε το μωρό της στην αιχμαλωσία της Χαμάς. Μπορείτε μόνο να φανταστείτε, όπως εγώ, τι πρέπει να περνάει από το μυαλό αυτής της νεαρής μητέρας καθώς κρατείται μαζί με το νεογέννητο από αυτούς τους δολοφόνους».

Τέλος, καλεί την Τζιλ Μπάιντεν να «μιλήσει εκ μέρους αυτών των παιδιών» και να ζητήσει την άμεση απελευθέρωσή τους.

Mrs. Sara Netanyahu sent a letter to @FLOTUS Jill Biden in which she asked her to work toward the immediate release of the Israeli hostages being held – as a crime against humanity – by Hamas in Gaza. pic.twitter.com/mYkzF0IjwP — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 15, 2023

Πηγή: skai.gr

