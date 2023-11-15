Οι ισραηλινές δυνάμεις θα φτάσουν σε κάθε στέλεχος της Χαμάς σε κάθε γωνιά της Λωρίδας της Γάζας διαμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης που πραγματοποίησε στην εκπαιδευτική βάση Zikim IDF κοντά στη Γάζα.

«Θυμάστε όταν είπαν ότι δεν θα εισβάλουμε στη Γάζα; Εμείς εισβάλαμε. Είπαν ότι δεν θα φτάσουμε στα περίχωρα της πόλης της Γάζας, φτάσαμε. Είπαν ότι δεν θα πάμε στη Σίφα (το νοσοκομείο), μπήκαμε», λέει ο Νετανιάχου σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

«Δεν υπάρχει μέρος στη Γάζα που να μην φτάσουμε. Δεν υπάρχει κρησφύγετο, κανένα καταφύγιο για τους δολοφόνους της Χαμάς», υποστηρίζει. «Θα φτάσουμε εκεί και θα εξαλέιψουμε τη Χαμάς και θα φέρουμε στο σπίτι τους ομήρους μας – αυτές είναι οι δύο ιερές αποστολές μας».

Παράλληλα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είχε ξανά συνομιλίες χθες το βράδυ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και είπε πως «δεν τα παρατάμε, θα καταστρέψουμε τη Χαμάς και θα πετύχουμε μια πλήρη νίκη».

