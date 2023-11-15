Η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF τραυματίστηκε σε τροχαίο καθ' οδόν για Γάζα

Η εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF τραυματίστηκε χθες Τρίτη σε τροχαίο ατύχημα στην Αίγυπτο, ενώ κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας και αναγκάστηκε να αναβάλει την επίσκεψή της στο Ισραήλ, λόγω του τραυματισμού της, ανέφερε σήμερα ένας εκπρόσωπος του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά.

«Ενώ κατευθυνόταν στη Ράφα, πιστεύουμε ότι το αυτοκίνητο έπεσε ή προσπάθησε να αποφύγει μια μεγάλη λακκούβα, με αποτέλεσμα να πέσει σε ένα βαθύ χαντάκι και να ανατραπεί», είπε ο Κέρτις Κούπερ.

Τα τραύματα που υπέστη η Κάθριν Ράσελ «δεν θεωρούνται σοβαρά», ωστόσο έχει αρκετούς μώλωπες και αισθάνεται δυσφορία, πρόσθεσε ο Κούπερ.

Η Ράσελ συνέχισε το ταξίδι της στη Γάζα αλλά στη συνέχεια οι γιατροί έκριναν ότι χρειαζόταν περισσότερη φροντίδα και για αυτό ανέβαλε την περιοδεία της στην περιοχή. Στο Ισραήλ η Ράσελ σκόπευε να συναντηθεί με οικογένειες τα παιδιά των οποίων έχουν απαχθεί από τη Χαμάς

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

