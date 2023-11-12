Νετανιάχου: Προσφέραμε καύσιμα στο νοσοκομείο αλ Σίφα της Γάζας, τα αρνήθηκαν

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ προσέφερε καύσιμα στο νοσοκομείο αλ Σίφα της Γάζας, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του αφού εξαντλήθηκαν τα καύσιμά του, όμως οι μαχητές αρνήθηκαν να τα παραλάβουν.

Ο Νετανιάχου απαντούσε σε ερώτηση του αμερικανικού δικτύου NBC News αν οι ισραηλινοί ισχυρισμοί πως η Χαμάς έχει θέση διοίκησης κάτω από το κύριο νοσοκομείο της Γάζας δικαιολογούν το να τίθενται σε κίνδυνο οι ζωές ασθενών και μωρών.

«Αντίθετα, στην πραγματικότητα προσφερθήκαμε, χθες βράδυ, να τους δώσουμε αρκετά καύσιμα για να λειτουργήσουν το νοσοκομείο, να λειτουργήσουν τις θερμοκοιτίδες και ούτω καθεξής, επειδή δεν έχουμε καμία απολύτως μάχη με τους ασθενείς ή τους αμάχους», είπε ο Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως είναι έτοιμος να απομακρύνει μωρά από το αλ Σίφα σήμερα, όμως Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως άνθρωποι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι μέσα στο νοσοκομείο, με τρία νεογέννητα νεκρά και δεκάδες σε κίνδυνο λόγω της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι συγκρούσεις μαίνονται σε κοντινή απόσταση.

Ο Νετανιάχου ρωτήθηκε αν το Ισραήλ έχει σχέδιο να στείλει καύσιμα στη Γάζα για να τροφοδοτήσουν τα νοσοκομεία. «Προσφέραμε ακριβώς στο νοσοκομείο Σίφα τα καύσιμα, τα αρνήθηκαν», είπε ο Νετανιάχου.

«Η Χαμάς (που) κρύβεται στα νοσοκομεία και τοποθετείται εκεί, δεν θέλει τα καύσιμα για το νοσοκομείο... θέλουν να εξασφαλίσουν καύσιμα που θα πάρουν από τα νοσοκομεία στις σήραγγές τους, στις πολεμικές μηχανές τους».

Η Χαμάς αρνείται τους ισχυρισμούς ότι έχει θέσεις διοίκησης κάτω από το Σίφα και άλλα νοσοκομεία της Γάζας. Δεν είχε κάποιο άμεσο σχόλιο στις δηλώσεις του Νετανιάχου.

Η Χαμάς ανέστειλε τις συνομιλίες για τους ομήρους λόγω του νοσοκομείου αλ Σίφα

Η Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι αναστέλλει τις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους λόγω της διαχείρισης από το Ισραήλ του θέματος του νοσοκομείου αλ Σίφα στη Γάζα, δήλωσε στο Reuters Παλαιστίνιος αξιωματούχος που έχει ενημέρωση σχετικά με τις συνομιλίες για τους ομήρους.

Το νοσοκομείο δέχεται σφοδρά πυρά καθώς ισραηλινές δυνάμεις πλησιάζουν στις εγκαταστάσεις του. Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί το νοσοκομείο ως κάλυμμα ενός κέντρου διοίκησης χωρίς να παρέχει αποδείξεις. Η Χαμάς αρνείται τις κατηγορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.