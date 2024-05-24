Στα Ιεροσόλυμα και στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης μεταβαίνει τις επόμενες ημέρες ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους.

Κατά την περιοδεία του χθες το απόγευμα στον Πειραιά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό και εμφανίστηκε αισιόδοξος, για το ποσοστό του κόμματός του στις ευρωεκλογές, λέγοντας ότι «ο κόσμος πρέπει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του».

Πηγή: skai.gr

