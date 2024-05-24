Τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε πού ψηφίζεις» για τις επερχόμενες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το υπουργείο Εσωτερικών πλέον υπάρχει η δυνατότητα για τους ψηφοφόρους να δουν το εκλογικό τμήμα που ψηφίζουν με βάση την διεύθυνση κατοικίας. Η τελευταία ενημέρωση έγινε την Πέμπτη, ενώ η πλατφόρμα περιλαμβάνει μεταβολές βασικών καταλόγων και καταλόγων Ευρωπαίων πολιτών μέχρι τις 29/02/2024 καθώς επίσης και μεταβολές καταλόγων ετεροδημοτών μέχρι τις 30/4/2024.
Οι ευρωεκλογές θα διεξαχθούν στην Ελλάδα στις 9 Ιουνίου από τις 07:00 το πρωί ως τις 19:00, και δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους.
Οι πολίτες για να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο, ή την άδεια οδήγησης, για τον απαραίτητο έλεγχο ενώ ταυτοποίηση μπορεί να γίνει και με τη χρήση ψηφιακής ταυτότητας από το gov.gr.
