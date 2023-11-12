Αίγυπτος: Έφτασαν οι πρώτοι τραυματίες από την Παλαιστίνη

Η πρώτη ομάδα ξένων και Παλαιστινίων τραυματιών που έφυγαν από τη Γάζα μετά το άνοιγμα εκ νέου του συνοριακού περάσματος της Ράφα έφθασε στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τέσσερις αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Αρκετοί Παλαιστίνιοι τραυματίες έφθασαν σε αιγυπτιακό έδαφος προκειμένου να λάβουν ιατρική θεραπεία, συν 80 ξένοι υπήκοοι και μέλη των οικογενειών τους, με άλλους ακόμη να υποβάλλονται σε συνοριακές διαδικασίες, ανέφεραν οι πηγές.

Οι απομακρύνσεις από τη Γάζα μέσω του συνοριακού περάσματος αναστάληκαν προχθές, Παρασκευή, έπειτα από θέματα σχετικά με τη μεταφορά Παλαιστινίων τραυματιών από τη βόρεια Γάζα.

Tο ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων ανακοίνωσε σήμερα πως ξεκίνησε η απομάκρυνση Ρώσων υπηκόων από τη Λωρίδα της Γάζας και πως περισσότεροι από 60 κάτοχοι ρωσικών διαβατηρίων διέσχισαν τα σύνορα με την Αίγυπτο.

"Αυτή τη στιγμή, πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας που επιθυμούν να φύγουν από τη ζώνη της σύγκρουσης διασχίζουν το σημείο ελέγχου", ανέφερε το ρωσικό υπουργείο.

"Ειδικοί του ρωσικού υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων παρέχουν ιατρική και ψυχολογική συνδρομή στους ανθρώπους στο σημείο, και τους παρέχουν τρόφιμα και νερό", είπε.

Το υπουργείο ανέφερε πως οι Ρώσοι πολίτες θα μεταφερθούν στο Κάιρο και θα λάβουν βοήθεια με τα απαραίτητα έγγραφα.

Το υπουργείο δεν ανέφερε πόσοι Ρώσοι πολίτες αναμένεται να εγκαταλείψουν τη Γάζα.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, περίπου 1.000 Ρώσοι και πολίτες πρώην σοβιετικών δημοκρατικών έχουν εκφράσει την επιθυμία να φύγουν από τη Γάζα.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Ασφαλείας της Πολωνίας, Γιάτσεκ Σιεβιέρα ,δήλωσε πως η απομάκρυνση Πολωνών πολιτών από τη Γάζα ξεκίνησε σήμερα μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα.

"Οι πρώτοι Πολωνοί πολίτες που έμεναν στη Λωρίδα της Γάζας διέσχισαν το συνοριακό πέρασμα στη Ράφα και βρίσκονται στην αιγυπτιακή πλευρά. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει", ανέφερε ο Σιεβιέρα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

"Η Πολεμική Αεροπορία όπως διατάχθηκε από τον Πολωνό πρόεδρο είναι έτοιμη να κάνει τη μεταφορά".

Ο Σιεβιέρα δήλωσε αργότερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Reuters πως το πέρασμα της Ράφα άνοιξε σήμερα το πρωί, επιτρέποντας την αναχώρηση 18 Πολωνών πολιτών, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι τουλάχιστον αρκετοί άλλοι Πολωνοί πολίτες θα μπορέσουν να διέλθουν από το πέρασμα αργότερα σήμερα, και πως στη συνέχεια η ομάδα θα μεταφερθεί σε ξενοδοχείο στο Κάιρο όπου θα περιμένει στρατιωτικό αεροσκάφος για να τους μεταφέρει στην Πολωνία.

Οι προσπάθειες να απομακρυνθούν Πολωνοί από τη Γάζα απέδωσαν χάρη στον ρόλο που έπαιξαν το Κατάρ και το Ισραήλ, και στην ανάμιξη της Αιγύπτου που ελέγχει το πέρασμα, πρόσθεσε ο Σιεβιέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.