Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα κατέστρεψε σήμερα ολοσχερώς το καρδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου αλ Σίφα, του μεγαλύτερου στη Λωρίδα της Γάζας που σφυροκοπείται και πολιορκείται από το Ισραήλ.

«Το διώροφο κτίριο του καρδιολογικού τμήματος καταστράφηκε ολοσχερώς από αεροπορικό πλήγμα", δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα, Γιούσεφ Αμπού Ρις.

Νωρίτερα, οι Γιατροί του Κόσμου είχαν απευθύνει δραματική έκκληση να σταματήσουν τα πλήγματα στο νοσοκοεμίο, όπου ήδη ασθενείς και μωρά έχουν πεθάνει εξαιτίας της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.

«Πυροβολούν όσους προσπαθούν να φύγουν - Δεκάδες πτώματα γύρω από το νοσοκομείο»

Το AFP σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει επί τόπου αυτό το πλήγμα, όμως τουλάχιστον ένας αυτόπτης μάρτυρας που ήταν στο νοσοκομείο επιβεβαίωσε τις επιδρομές και τις ζημιές.

Προσώρας δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από τον ισραηλινό στρατό.

"Υπήρξε ένα νέο πλήγμα στο χειρουργικό τμήμα και εκείνο των εξωτερικών ιατρείων", πρόσθεσε ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος, λέγοντας πως "πέντε οβίδες έχουν εκτοξευθεί από το πρωί στο συγκρότημα κτιρίων του νοσοκομείου".

"Υπάρχουν δύο (ισραηλινά) άρματα μάχης τα κανόνια των οποίων δείχνουν προς το εσωτερικό του μαιευτηρίου, στη νότια είσοδο του συγκροτήματος του αλ Σίφα", εξήγησε ο Αμπού Ρις. Όπως και "δύο άρματα μάχης έξω από τη δυτική είσοδο και δύο άρματα μάχης στο εσωτερικό της εισόδου αυτής".

Ρίχνουν σε όλους όσοι προσπαθούν να φύγουν από όλα τα κτίρια του νοσοκομειακού συγκροτήματος", είπε ακόμη ο Αμπού Ρις, ο οποίος δεν έδωσε απολογισμό.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι έχει αναπτυχθεί γύρω από το νοσοκομείο, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι επιτρέπει την έξοδο προς ανατολάς, που είναι ανοικτή στους χιλιάδες εκτοπισμένους που έχουν καταφύγει στο νοσοκομείο.

Γύρω από το τεράστιο νοσοκομειακό συγκρότημα, "υπάρχουν δεκάδες πτώματα στους δρόμους, εκατοντάδες τραυματίες", είπε ακόμη ο Αμπού Ρις.

Το υπουργείο του δεν δημοσιεύει πλέον καθημερινό απολογισμό των θανάτων από την Παρασκευή, λέγοντας πως δεν μπορεί πλέον να εγκαθιδρύσει επαφές με όλα τα νοσοκομεία και πως δεν μπορεί να στείλει τα ασθενοφόρα του λόγω της βιαιότητας των μαχών και των πληγμάτων.

Στο αλ Σίφα, υπάρχουν "650 ασθενείς, κάπου σαράντα παιδιά σε θερμοκοιτίδες, όλα απειλούνται με θάνατο, και 15.000 εκτοπισμένοι", είπε ο Αμπού Ρις.

Από χθες, Σάββατο, το ηλεκτρικό έχει κοπεί στο αλ Σίφα και δεκάδες μωρά σε θερμοκοιτίδες και ασθενείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας κινδυνεύουν πλέον να πεθάνουν, σύμφωνα με αρκετές διεθνείς ΜΚΟ .

"Νοσηλευτές κάνουν αναπνευστικές μαλάξεις με τα χέρια στα μωρά" που έχουν γεννηθεί πρόωρα, δήλωσε ο Αμπού Ρις, ο οποίος είπε πως φοβάται ότι πολλά από αυτά θα πεθάνουν σε μερικές ώρες.

