Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Πλοία του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού θα μπορούσαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, αφού πρώτα τα φορτία θα ελέγχονται για όπλα ή εκρηκτικές ύλες στην Κύπρο, γράφει η εφημερίδα Times επικαλούμενη σχέδια της στρατιωτικής ηγεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως σημειώνει η βρετανική εφημερίδα, ο Υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς ταξίδεψε στην περιοχή, περιλαμβανομένης της Κύπρου, με στόχο να βρει τρόπο για μεταφορά βοήθειας προς τους Παλαιστινίους στην εμπόλεμη περιοχή, καθώς τα αποθέματα τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων στερεύουν.

Το σχέδιο φέρεται να προβλέπει έλεγχο «στην Κύπρο» από ισραηλινές δυνάμεις με τη συνδρομή Βρετανών στρατιωτών των φορτίων ανθρωπιστικής βοήθειας πριν παραδοθούν με πλοία του ναυτικού στη Γάζα.

Στρατιωτική πηγή δηλώνει στην εφημερίδα πως «οι Ισραηλινοί θα μπορούν να έχουν πλήρη βεβαιότητα ότι η βοήθεια δεν περιέχει όπλα και δε θα χρειάζεται να ξαναελεγχθεί (το φορτίο)».

Σημειώνεται πως δύο βρετανικά περιπολικά πλοία, τα Argus και Lyme Bay, βρίσκονται ήδη στην Ανατολική Μεσόγειο και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις μεταφορές.

Το ταξίδι του κ. Σαπς περιλάμβανε και συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης.

Σε ξεχωριστό δημοσίευμα οι Times αναφέρουν πως ο Υπουργός Άμυνας υπενθύμισε πως βρετανική στρατιωτική ομάδα υποστήριξης βρίσκεται εδώ και δέκα χρόνια επί τους εδάφους στη Ραμάλα. Το Λονδίνο θα εξετάσει ενίσχυση της ομάδας αυτής ώστε να συμβάλλει στην προετοιμασία της Παλαιστινιακής Αρχής για να αναλάβει μελλοντικά τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

«Εν τέλει, θεωρώ ότι η λύση πιθανόν να είναι μια Παλαιστινιακή Αρχή που χρειάζεται να είναι ικανή για ένα επίπεδο διακυβέρνησης που θα απαιτήσει μεγάλη ποσότητα διεθνούς βοήθειας και υποστήριξης και ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το σημείο», είπε από τη Ραμάλα ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας.

Πρόσθεσε πως συζήτησε το σχέδιο αυτό με τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν στην επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα.

Σημειώνεται πως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει πως το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο ασφαλείας στη Λωρίδα της Γάζας μετά από τον πόλεμο.

