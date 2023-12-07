Νεκρός από αντιαρματικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο έπεσε ισραηλινός πολίτης στη βόρεια συνοριακή πόλη Mattat με τον ισραηλινό στρατό να απαντά με πυρά σε τοποθεσίες του νότιου Λιβάνου.

Ο άνδρας, στα 60 του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Magen David Adom, χάνοντας ωστόσο τη μάχη για τη ζωή.

Southern Lebanon

Israel retaliated forcefully to the murdered of a 60 years old Israeli farmer by a Hezbollah anti tank rocket. Many villagers are now fleeing to the north. pic.twitter.com/uE1utQJaSZ — Theresa Hiede Tranah (@watchwomanj35u5) December 7, 2023

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν από πού προήλθε το χτύπημα και απάντησε με ελικόπτερα μάχης, άρματα μάχης και πυρά πυροβολικού.

Ο στρατός πρόσθεσε ότι ανταπέδωσε επίσης τα πυρά σε πολλές άλλες τοποθεσίες στο νότιο Λίβανο, από όπου άρχισαν τα χτυπήματα στο Ισραήλ νωρίτερα σήμερα το απόγευμα.



Πηγή: skai.gr

