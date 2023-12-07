Νεκρός από αντιαρματικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο έπεσε ισραηλινός πολίτης στη βόρεια συνοριακή πόλη Mattat με τον ισραηλινό στρατό να απαντά με πυρά σε τοποθεσίες του νότιου Λιβάνου.
Ο άνδρας, στα 60 του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Magen David Adom, χάνοντας ωστόσο τη μάχη για τη ζωή.
Southern Lebanon— Theresa Hiede Tranah (@watchwomanj35u5) December 7, 2023
Israel retaliated forcefully to the murdered of a 60 years old Israeli farmer by a Hezbollah anti tank rocket. Many villagers are now fleeing to the north. pic.twitter.com/uE1utQJaSZ
Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν από πού προήλθε το χτύπημα και απάντησε με ελικόπτερα μάχης, άρματα μάχης και πυρά πυροβολικού.
🚨🇮🇱🇱🇧✈️ Israeli warplanes launch violent raids on the town of Kunine, south of Lebanon#Hezbollah #Gaza_Genocide #Gaza #Israel #مشعل_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/4CZFjSvHZd— Ruheen Bi (@iamruheen) December 7, 2023
Ο στρατός πρόσθεσε ότι ανταπέδωσε επίσης τα πυρά σε πολλές άλλες τοποθεσίες στο νότιο Λίβανο, από όπου άρχισαν τα χτυπήματα στο Ισραήλ νωρίτερα σήμερα το απόγευμα.
