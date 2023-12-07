Λογαριασμός
Σφυροκοπάει το Ισραήλ τον νότιο Λίβανο μετά τον θάνατο Ισραηλινού πολίτη από πυραυλική επίθεση - Δείτε βίντεο

Ένας Ισραηλινός πολίτης σκοτώθηκε από πυραυλική επίθεση με το Ισραήλ να απαντά με ελικόπτερα μάχης, άρματα μάχης και πυρά πυροβολικού

Λίβανος

Νεκρός από αντιαρματικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο έπεσε ισραηλινός πολίτης στη βόρεια συνοριακή πόλη Mattat με τον ισραηλινό στρατό να απαντά με  πυρά σε τοποθεσίες του νότιου Λιβάνου.

Ο άνδρας, στα 60 του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Magen David Adom, χάνοντας ωστόσο τη μάχη για τη ζωή.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν από πού προήλθε το χτύπημα και απάντησε με ελικόπτερα μάχης, άρματα μάχης και πυρά πυροβολικού. 

Ο στρατός πρόσθεσε ότι ανταπέδωσε επίσης τα πυρά σε πολλές άλλες τοποθεσίες στο νότιο Λίβανο, από όπου άρχισαν τα χτυπήματα στο Ισραήλ νωρίτερα σήμερα το απόγευμα.
 

