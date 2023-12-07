Οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν σε αεροπορικές ασκήσεις στη Γουιάνα, εν μέσω εντάσεων της τελευταίας με τη Βενεζουέλα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πραγματοποιήσουν αεροπορικά γυμνάσια «ρουτίνας» στη Γουιάνα, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική πρεσβεία στη χώρα, με φόντο τις εντάσεις μεταξύ Τζορτζτάουν και Καράκας για την κυριαρχία στην Εσεκίμπο, περιοχή με μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου την οποία διεκδικεί η Βενεζουέλα.

«Σε συνεργασία με τις αμυντικές δυνάμεις της Γουιάνας (GDF), η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ (USSOUTHCOM) θα πραγματοποιήσει αεροπορικές επιχειρήσεις στη Γουιάνα στις 7 Δεκεμβρίου», τονίζει η ανακοίνωση.

Η ένταση αυξάνεται ανάμεσα στη Γουιάνα και τη Βενεζουέλα με τον πρόεδρο της πρώτης, Ιρφάαν Άλι, να τονίζει την Τρίτη πως οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της δεύτερης Νικολάς Μαδούρο ήταν «μια απ' ευθείας απειλή», καθώς αυτός ο τελευταίος διέταξε να χορηγηθούν πετρελαϊκές άδειες για το Εσεκίμπο, μια περιφέρεια που ανήκει στη Γουιάνα και είναι πλούσια σε πετρέλαιο.

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ η Βενεζουέλα οργάνωσε την Κυριακή ένα δημοψήφισμα για το Εσεκίμπο. Σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς - που αμφισβητούνται από πολυάριθμους παρατηρητές - συμμετείχαν περίπου 10,4 εκατομμύρια βενεζουελανοί ψηφοφόροι και σε ποσοστό 95% τάχθηκαν υπέρ της ένταξης της εν λόγω περιοχής στη χώρα τους.

Χθες Τετάρτη, ένα ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων της Γουιάνας με επτά επιβαίνοντες εξαφανίστηκε κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα και εξακολουθεί να αγνοείται. Δεν έχει καταστεί σαφές αν αυτό το περιστατικό σχετίζεται με την κρίση μεταξύ των δύο χωρών.

Η αμερικανική πρεσβεία τόνισε ότι «αυτά τα γυμνάσια είναι μέρος δεσμεύσεων και επιχειρήσεων ρουτίνας που στοχεύουν στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ασφάλειας Ηνωμένων Πολιτειών-Γουιάνας, καθώς και της περιφερειακής συνεργασίας».

«Εκτός από αυτά τα γυμνάσια, η USSOUTHCOM θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τις αμυντικές δυνάμεις της Γουιάνας (GDF) στους τομείς της ετοιμότητας για καταστροφές, της ασφάλειας της αεροπορίας και της ναυσιπλοΐας και της καταπολέμησης των διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων», υπογράμμισε η πρεσβεία.

Ενώ η πρεσβεία έκανε λόγο για «επιχειρήσεις ρουτίνας», χθες ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Γουιάνας, Όμαρ Καν, δήλωσε ότι είχε έρθει σε επαφή με «εταίρους» της χώρας, κάνοντας λόγο για πιθανή βοήθεια από τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

