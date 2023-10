Νετανιάχου μετά την απελευθέρωση δύο ομήρων από τη Χαμάς: Το Ισραήλ θα πολεμήσει μέχρι τη νίκη Κόσμος 07:48, 21.10.2023 linkedin

Σύμφωνα με την Χαμάς, οι δύο Αμερικανίδες αφέθηκαν ελεύθερες για «ανθρωπιστικούς λόγους», έπειτα από τη μεσολάβηση του Κατάρ - Αλλοι 50 άλλοι όμηροι κρατούνται από άλλες ένοπλες ομάδες στη Γάζα, ενώ περισσότεροι από 20 έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές