Έφτασαν στο Ισραήλ οι δύο Αμερικανίδες που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς

Οι δύο Αμερικανίδες που αφέθηκαν νωρίτερα ελεύθερες από τη Χαμάς στη Γάζα, έφτασαν στο Ισραήλ, ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πρόκειται για την Τζούντιθ και την 18χρονη κόρη της Νάταλι Ραάναν, οι οποίες απήχθησαν από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση από το κιμπούτς Ναχάλ Οζ, κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, στις 7 Οκτωβρίου. Είναι από το Σικάγο και επισκέπτονται συχνά τους συγγενείς τους στο συγκεκριμένο κιμπούτς. Εκεί βρισκόντουσαν κι όταν έγινε η επίθεση από την Χαμάς, σύμφωνα με την οικογένειά τους.

