Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πολιόρκησε στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ένα συγκρότημα που χρησιμοποιούσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς για να προετοιμάσει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

"Το συγκρότημα 'Αλ-Κάντσια' χρησίμευσε ως κέντρο της Χαμάς για την εκπαίδευση τρομοκρατών", δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, περιγράφοντας κυρίως μακέτες εισόδων σε κιμπούτς, στρατιωτικές βάσεις και ισραηλινά τεθωρακισμένα οχήματα.

Οι στρατιώτες μπήκαν επίσης στο γραφείο του Μοχάμεντ Σινουάρ, ενός από τους διοικητές της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών αλ-Κάσαμ. Πρόκειται για τον αδερφό του Γιαχία Σινουάρ, ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα, που θεωρείται ο εγκέφαλος της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

Οι στρατιώτες βρήκαν ακόμη στην ίδια περιοχή ένα εργαστήριο κατασκευής όπλων και υποδομές σηράγγων, πολλά όπλα, κυρίως αντιαρματικούς πυραύλους, εκτοξευτές αντιαρματικών ρουκετών, ελαφρά πολυβόλα, εκρηκτικά, χειροβομβίδες και άλλα πυρομαχικά.

Ο πόλεμος ξέσπασε μετά την χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, κατά την οποία σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.160 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι που σκοτώθηκαν την ίδια μέρα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει επίσημων στοιχείων.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να "εξοντώσει" τη Χαμάς και εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία έχουν σκοτωθεί 27.365 Παλαιστίνιοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με έναν τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Σχεδόν 250 άνθρωποι απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Ισραήλ, και 132 όμηροι συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα. Μεταξύ αυτών, 27 κηρύχθηκαν νεκροί από τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

