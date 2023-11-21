Ο εκκεντρικός νεοεκλεγείς πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι πιστεύει ότι τα νησιά Φώκλαντ ανήκουν στο έθνος του και έχει δεσμευτεί «να τα πάρει πίσω».



Ο Χαβιέρ Μιλέι, «τέως προπονητής του ταντρικού σεξ» ο οποίος χρησιμοποίησε μέντιουμ για να επικοινωνήσει με τον νεκρό σκύλο του για να τον συμβουλευτεί για πολιτικά θέματα, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, επέμεινε ότι η επιστροφή των νήσων Φώκλαντ από τη Βρετανία είναι «αδιαπραγμάτευτη», προσθέτοντας ότι η περιοχή, γνωστή ως Μαλβίνες στην Αργεντινή (Islas Malvinas), είναι αργεντίνικο έδαφος.

Ο Μιλέι, γνωστός ως «el Loco», ο τρελός, ξεκαθάρισε ότι θαγια να πάρει πίσω τα νησιά Φώκλαντ - αλλά διευκρίνισε ότι δεν θα πήγαινε και σε πόλεμο.για τη Βρετανία να παραδώσει τα Φώκλαντ στην Αργεντινή, συγκρίνοντάς τη συγκεκριμένη περίπτωση με την επιστροφή του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα από το Ηνωμένο Βασίλειο.Τα Φώκλαντ αποτέλεσαν αντικείμενο ενός σύντομου, αλλά βάναυσου πολέμου μετά την εισβολή της Αργεντινής στα νησιά το 1982. Το Λονδίνο έδιωξε τους εισβολείς αφού έστειλε μια ναυτική αρμάδα, αλλά το ζήτημα δεν θεωρήθηκε ποτέ διευθετημένο στο Μπουένος Άιρες.Η Αργεντινή πιστεύει ότι τα Φώκλαντ αφαιρέθηκαν παράνομα από αυτήν το 1833, και γι’ αυτό εισέβαλε στη βρετανική αποικία το 1982. Το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε στρατεύματα και η Αργεντινή έχασε τον δίμηνο πόλεμο για το αρχιπέλαγος σε μια σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε 649 Αργεντινούς και 255 Βρετανούς στρατιώτες.Η Αργεντινή εξακολουθεί να διεκδικεί τα νησιά, ενώ η Βρετανία λέει ότι τα Φώκλαντ είναι μια αυτοδιοικούμενη οντότητα υπό την προστασία της. Ένα δημοψήφισμα του 2013 είχε ως αποτέλεσμα το 99,8% των κατοίκων να ταχθεί υπέρ της παραμονής στη Βρετανία.Ο Μιλέι επέμεινε στην προεκλογική περίοδο στην Αργεντινή ότι τα ερωτήματα για το μέλλον των νήσων Φώκλαντ. «Τι προτείνω; Η κυριαρχία τηςΑργεντινής στα νησιά Μαλβίνες είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι Μαλβίνες είναι Αργεντινές. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα τις πάρουμε πίσω.«Αυτό που προτείνουμε είναι να προχωρήσουμε προς μια λύσηκαι ότι σε αυτό το πλαίσιο η θέση των ανθρώπων που ζουν στα νησιά δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δεν μπορείς να αρνηθείς ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί. Δεν μπορείτε να αγνοήσετε αυτά τα ανθρώπινα όντα. Πρέπει να διαπραγματευτείτε με τη Βρετανία και να λάβετε υπόψη τις απόψεις των ανθρώπων που ζουν στα νησιά» πρόσθεσε.«Αναζητούμε μια λύση για να επιστρέψουν τα νησιά Μαλβίνες στην Αργεντινή μέσω της διπλωματίας, μια λύση που είναι βιώσιμη, που είναι εφικτή» κατέληξε.Ο Μιλέι είχε στο παρελθόν επαινέσει την πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίαςως έναν από τους «μεγάλους ηγέτες στην ιστορία της ανθρωπότητας», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Αργεντινή.

