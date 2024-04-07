Στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλι Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα πως καμία ισραηλινή πρεσβεία δεν είναι «ασφαλής», μετά τον θάνατο επτά επτά μελών του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ αυτών δύο υψηλόβαθμων, την περασμένη εβδομάδα σε επιδρομή εναντίον διπλωματικού κτιρίου του Ιράν στη Δαμασκό της Συρίας.

Ο συνολικός απολογισμός της επιδρομής ανήλθε σε 16 νεκρούς, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Καμία ισραηλινή πρεσβεία δεν είναι πλέον ασφαλής», δήλωσε ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης Γιαχία Ραχίμ Σαφάβι, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Οι ΗΠΑ βρίσκονται επίσης σε υψηλό επίπεδο συναγερμού και προετοιμάζονται για ενδεχόμενη επίθεση από το Ιράν με στόχο ισραηλινά ή αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή.

Ο Σαφάβι υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη θεωρεί τη σύγκρουση με το Ισραήλ ως ένα «έγκυρο και νόμιμο δικαίωμα».

Υποστήριξε επιπλέον πως, εξαιτίας των ιρανικών απειλών, το Ισραήλ «έκλεισε από φόβο έως χθες 27 πρεσβείες», μεταξύ άλλων εκείνες «στην Ιορδανία, την Αίγυπτο, στο Μπαχρέιν και την Τουρκία», μια πληροφορία που δεν επιβεβαιώνεται από άλλες πηγές.

Το ημι-επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν ISNA έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα γραφικό όπου, όπως εξήγησε, παρουσιάζει εννέα διαφορετικούς τύπους ιρανικών πυραύλων που, σύμφωνα με την ίδια πηγή, μπορούν να πλήξουν το Ισραήλ.

«Προετοιμασίες» στο Ισραήλ

Σχεδόν παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι χερσαίες δυνάμεις του σταματούν τις επιχειρήσεις και αποσύρονται από τη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ ανακοίνωσε το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε εξέλιξη με το Ιράν και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε σεναρίου.

Το γραφείο του υπουργού Άμυνας εξέδωσε την ανακοίνωση αυτή έπειτα από "αξιολόγηση της επιχειρησιακής κατάστασης" που έκανε ο υπουργός με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματικούς.

«Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο υπουργός Γκάλαντ τόνισε ότι ο αμυντικός μηχανισμός ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες για απαντήσεις σε περίπτωση οποιουδήποτε σεναρίου που να μπορεί να εξελιχθεί σε σχέση με το Ιράν», αναφέρει το γραφείο του υπουργού Άμυνας στην ανακοίνωσή του.

Το Ιράν έχει απειλήσει να απαντήσει σε φερόμενο ως ισραηλινό πλήγμα στο προξενικό τμήμα της πρεσβείας του στη Δαμασκό, που στοίχισε τη ζωή σε 7 μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, μεταξύ των οποίων ένας υψηλόβαθμος διοικητής.

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ότι ευθύνεται γι'αυτό.

Πηγή: skai.gr

