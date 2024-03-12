Νέους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέριο θα κατασκευάσει η Βρετανία

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα, επικαλούμενη την ενεργειακή ασφάλεια, την πρόθεσή της να κατασκευάσει νέους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, μια απόφαση που επικρίνεται ως νέα τροχοπέδη στις κλιματικές φιλοδοξίες του Λονδίνου.

Το Λονδίνο δεσμεύεται «να υποστηρίξει την κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέριο ώστε να διατηρήσει μια ασφαλή και αξιόπιστη πηγή ενέργειας για τις ημέρες που οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την τροφοδοσία» των αιολικών ή των ηλιοθερμικών σταθμών, αναφέρει η κυβέρνηση στην ανακοίνωσή της.

Η Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (CCC), ένας ανεξάρτητος οργανισμός αρμόδιος για να συμβουλεύει την Ντάουνινγκ Στριτ σχετικά με το ζήτημα αυτό, είχε εκτιμήσει πέρυσι ότι μια «μικρή ποσότητα» παραγωγής ηλεκτρισμού από αέριο είναι «συμβατή με ένα ηλεκτρικό σύστημα χωρίς άνθρακα» για να εξασφαλισθεί η ισορροπία και η ασφάλεια του εφοδιασμού.

Το Λονδίνο έχει ανακοινώσει στόχο για επίτευξη ουδέτερων εκπομπών άνθρακα το 2050, όμως επικρίθηκε πρόσφατα αφού ανέβαλε σημαντικά μέτρα μάχης εναντίον της κλιματικής αλλαγής, αναβάλλοντας για παράδειγμα από το 2030 στο 2035 την απαγόρευση της πώλησης καινούριων αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έθεσε επίσης την ενεργειακή ασφάλεια στο κέντρο των προτεραιοτήτων του Λονδίνου, το οποίο ανακοίνωσε πληθώρα νέων αδειών εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου.

Όμως το σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας «έγκειται στο να καταστήσει τη χώρα περισσότερο εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα, τα οποία έκαναν να αυξηθούν κάθετα οι λογαριασμοί μας και η θερμοκρασία του πλανήτη», κατήγγειλε σήμερα ο Νταγκ Παρ, ένας υπεύθυνος της Greenpeace UK.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οι νέοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας από αέριο «θα αποτρέψουν ακόμα περισσότερο τους επενδυτές στις πράσινες ενέργειες» και θα συμβάλουν «στην αποτυχία» της κυβέρνησης να «προσελκύσει μαζικές ιδιωτικές επενδύσεις για να αναπτύξει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Η βρετανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι η πρώτη μεγάλη οικονομία που μείωσε τις εκπομπές της στο μισό από το 1990» και ότι παραμένει «στο σωστό δρόμο για να επιτύχει τους στόχους του για ουδετερότητα άνθρακα».

«Οφείλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας» με τρόπο «που να μην αφήσει τους ανθρώπους χωρίς ενέργεια μια συννεφιασμένη και με άπνοια ημέρα», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, τον οποίο επικαλείται κυβερνητική ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει επίσης πως θέλει να ενισχύσει τους κανόνες που επιβάλλουν στα νέα εργοστάσια με αέριο να είναι «ικανά να στραφούν στο μέλλον προς επιλογές με χαμηλές εκπομπές», κυρίως με τη σύλληψη άνθρακα ή με την τροφοδοσία τους με υδρογόνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.