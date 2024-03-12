Ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Il-76 με 15 επιβαίνοντες συνετρίβη στην περιοχή Ιβάνοβο βορειοανατολικά της Μόσχας σήμερα Τρίτη όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Un aereo russo da trasporto militare si è schiantato a Ivanovo (Russia)

Si tratta ✈️ dell'IL-76.

A bordo c’erano 12 persone.

L’aeroporto in fiamme…

Dicono che durante il volo abbia perso un motore ed altro preso fuoco 🔥 #DefendDemocracyAidUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/aXDFhnLmyu March 12, 2024

Το πρακτορείο TASS, το οποίο επικαλείται το υπουργείο ανέφερε ότι ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να συντριβεί. Δεν είναι σαφές εάν υπήρχαν επιζώντες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στο αεροπλάνο επέβαιναν «οχτώ μέλη πληρώματος και επτά επιβάτες».

❗️❗️OFFICIALLY ❗️❗️



⚡️The military IL-76 aircraft crashed during takeoff in the Ivanovo region, the Russian MoD reports.



❗️There were eight crew members and seven passengers on board.



The cause of the disaster was a fire in one of the engines during takeoff. pic.twitter.com/9OOfRMzqim — Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) March 12, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.