Συντριβή ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφους με 15 επιβάτες στη Μόσχα - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της πτώσης

Το πρακτορείο TASS, το οποίο επικαλείται το υπουργείο ανέφερε ότι ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους πήρε φωτιά

Ρωσία

Ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος Il-76 με 15 επιβαίνοντες συνετρίβη στην περιοχή Ιβάνοβο βορειοανατολικά της Μόσχας σήμερα Τρίτη όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το πρακτορείο TASS, το οποίο επικαλείται το υπουργείο ανέφερε ότι ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να συντριβεί. Δεν είναι σαφές εάν υπήρχαν επιζώντες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στο αεροπλάνο επέβαιναν «οχτώ μέλη πληρώματος και επτά επιβάτες».

