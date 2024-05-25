Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει σήμερα τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της Ράφα, την επομένη της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου που του δίνει εντολή να σταματήσει τις επιχειρήσεις του εκεί, με φόντο τις προσπάθειες στο Παρίσι για επίτευξη κατάπαυσης πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Το Διεθνές Δικαστήριο, η ανώτατη δικαστική αρχή του ΟΗΕ, έδωσε επίσης εντολή στο Ισραήλ να διατηρήσει ανοικτό το πέρασμα της Ράφα, που είναι απαραίτητο για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά είναι κλειστό μετά την έναρξη της χερσαίας επιχείρησής του στις αρχές Μαΐου.

Στον απόηχο της χθεσινής απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας. Το ίδιο και οι συγκρούσεις του ισραηλινού στρατού με την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς.

Νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με μαρτυρίες από Παλαιστινίους αλλά και ομάδες του Γαλλικού Πρακτορείου, σημειώθηκαν ισραηλινά πλήγματα στη Ράφα (νότια) καθώς και στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ (κέντρο).

«Ελπίζουμε ότι η απόφαση του Δικαστηρίου θα ασκήσει πίεση στο Ισραήλ για να δώσει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο εξόντωσης, διότι δεν έχει μείνει τίποτα πλέον εδώ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ουμ Μοχάμαντ Αλ-Ασκά, μια Παλαιστίνια από την Πόλη της Γάζας, που έχει εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων στο Ντέιρ αλ-Μπάλαχ.

«Αλλά το Ισραήλ είναι ένα κράτος που θεωρεί τον εαυτόν του υπεράνω του νόμου. Άρα, δεν πιστεύω ότι τα πλήγματα ή ο πόλεμος θα μπορέσουν να σταματήσουν με άλλο τρόπο εκτός διά της βίας», δήλωσε από την πλευρά του στο ο Μοχάμεντ Σάλεχ, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο σε αυτή την πόλη που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου μετά την επίθεση σε ισραηλινό έδαφος κομάντος της Χαμάς που διείσδυσαν εκεί από τη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 1.170 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Εκείνη την ημέρα, 252 άνθρωποι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν ως όμηροι στον παλαιστινιακό θύλακα. Σήμερα, 121 συνεχίζουν να κρατούνται στη Γάζα, εκ των οποίων 37 θεωρούνται νεκροί, σύμφωνα με τον στρατό. Σε αντίποινα, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 35.800 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος ηγετών της Χαμάς και του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, για φερόμενα ως εγκλήματα στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας.

Παρόλο που η ισραηλινή κυβέρνηση αντέδρασε με σφοδρότητα στην ανακοίνωση του εισαγγελέα, έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές της να «επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να επιτύχουν την επιστροφή των ομήρων», σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο.

Στις αρχές Μαΐου, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μέσω του Ισραήλ και της Χαμάς, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ, δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που θα συνδέεται με απελευθέρωση ομήρων και Παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Ο επικεφαλής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς αναμενόταν χθες, Παρασκευή, ή σήμερα στο Παρίσι για συνομιλίες για μια κατάπαυση πυρός στη Γάζα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε χθες τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας για να «ασκηθούν πιέσεις προς μια κατάπαυση πυρός», σύμφωνα με το Κάιρο. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, οι αξιωματούχοι συζήτησαν στο Ελιζέ την εφαρμογή της «λύσης των δύο κρατών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

