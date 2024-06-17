Ανώτερος σύμβουλος του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν θα ταξιδέψει σήμερα στο Ισραήλ για συνομιλίες προκειμένου να αποτραπεί ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης των ισραηλινών δυνάμεων με τη Χεζμπολά του Λιβάνου, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πηγή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Άμος Χόκστιν θα προσπαθήσει να προωθήσει την προσπάθεια για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στη λεγόμενη «Μπλε Γραμμή» που χωρίζει το Ισραήλ από τον Λίβανο, είπε η πηγή αυτή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη λιβανική Χεζμπολά, σύμμαχο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, είναι πρακτικά καθημερινές από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου και δεν σταματούν να εντείνονται τις τελευταίες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.