Η Κέιτ Μίντλετον είναι πιθανό να μην κάνει καμία άλλη δημόσια εμφάνιση για το υπόλοιπο της χρονιάς, καθώς συνεχίζει να δίνει μάχη με τον καρκίνο, όπως ανέφερε μια πηγή στην Daily Beast Friday.

«Το ημερολόγιο της Κέιτ Μίντλετον για φέτος είναι άδειο. Δεν υπάρχει τίποτα προγραμματισμένο. Μπορεί να μην εμφανίζεται δημόσια για το υπόλοιπο της χρονιάς» είπε η πηγή

«Το βασικό πράγμα για αυτήν τώρα είναι να αποφεύγει κάθε είδους άγχους και να συνεχίσει αυτό που κάνει ώστε να καλυτερεύει», πρόσθεσε η πηγή.

Η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να περνά χρόνο με τα παιδιά και τους συγγενείς της στο Anmer Hall στο Norfolk της Αγγλίας.

Γονείς των οποίων τα παιδιά πηγαίνουν επίσης στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά της βασιλικής οικογένειας είπαν στην Daily Beast ότι δεν έχουν δει την Κέιτ Μίντλετον να παρακολουθεί αθλητικούς αγώνες ή σχολικές εκδηλώσεις τους τελευταίους μήνες.

Η πηγή επιβεβαίωσε ότι η Μίντλετον «συνεχίζει την ανάρρωσή της στο σπίτι», προσθέτοντας, «Συνεχίζει να χρειάζεται χώρο και χρόνο για να δώσει προτεραιότητα στην ιδιωτικότητά της, όπως είπε στο βίντεό της».

Ωστόσο, όπως είπε δε θα απέκλειε ένα ακόμη βίντεο της Κέιτ που θα ενημερώνει τη χώρα για την υγεία της. Αυτός αποδείχτηκε ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να κρατήσει μακριά τους συνωμοσιολόγους ανέφερε.

«Ο λεγόμενος ''κύκλος εμπιστοσύνης'' είναι μικροσκοπικός», πρόσθεσε η πηγή. «Έχει περιτριγυριστεί από την Κάρολ και τον Μάικλ, ενώ και η αδελφή της, Πίπα, και ο Τζέιμς είναι προφανώς δίπλα της.

Υπενθυμίζεται ότι η Κέιτ Μίντλετον δεν αποκάλυψε τι είδους καρκίνο έχει, αλλά μοιράστηκε εκείνη την εποχή ότι υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία και ότι η ασθένεια βρισκόταν ακόμα στα «πρώιμα στάδια».

Πριν από αυτή την ανακοίνωση, η πριγκίπισσα είχε εμφανιστεί δημόσια μόνο δύο φορές το 2024. Η πρώτη ήταν στις 4 Μαρτίου, όταν εντοπίστηκε να κάθεται στη θέση του συνοδηγού ενός μαύρου SUV Audi, ενώ η μητέρα της, οδηγούσε κοντά στο κάστρο του Ουίνδσορ. Η δεύτερη ήταν σχεδόν δύο εβδομάδες αργότερα που ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε να χαμογελά ενώ βρισκόταν για ψώνια με τον Ουίλιαμ στις 16 Μαρτίου.

