Το καθεστώς των Ταλιμπάν θα συμμετάσχει στον τρίτο κύκλο των διεθνών συνομιλιών για το Αφγανιστάν που οργανώνουν τα Ηνωμένα Έθνη στο Κατάρ, αφού απέρριψε την προηγούμενη πρόσκληση, ανακοίνωσε χθες Κυριακή εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης.

«Αντιπροσωπεία του Ισλαμικού Εμιράτου θα συμμετάσχει στην προσεχή διάσκεψη στη Ντόχα. Θα αντιπροσωπεύσει το Αφγανιστάν και θα εκφράσει τη θέση του Αφγανιστάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, αναφερόμενος στις συνομιλίες που προγραμματίζεται να διεξαχθούν την 30ή Ιουνίου και την 1η Ιουλίου στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Η αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν -η σύνθεσή της μένει να ανακοινωθεί- θα συμμετάσχει διότι η ημερήσια διάταξη φαίνεται στη de facto κυβέρνηση «ωφέλιμη για το Αφγανιστάν», εξήγησε ο κ. Μουτζάχιντ σε αφγανικά ΜΜΕ.

Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται «ζητήματα όπως η βοήθεια στο Αφγανιστάν και η δημιουργία ευκαιριών για τους επενδυτές», που είναι «σημαντικά», πρόσθεσε.

Ειδικοί απεσταλμένοι για το Αφγανιστάν συναντήθηκαν στα μέσα Φεβρουαρίου στη Ντόχα για να συζητήσουν σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα προβλήματα της χώρας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και με συμμετοχή αντιπροσώπων της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων γυναικών.

Η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν, φονταμενταλιστικού ένοπλου κινήματος που επέστρεψε στην εξουσία στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021 κι είχε αποκλειστεί από την πρώτη σύνοδο στη Ντόχα, τον Μάιο του 2023, αρνήθηκε να συμμετάσχει στη δεύτερη σύνοδο αν δεν οι απεσταλμένοι της δεν χαρακτηρίζονταν οι μοναδικοί αντιπρόσωποι της χώρας.

Απαίτησε ταυτόχρονα να γίνει συνάντηση απεσταλμένων της με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντόνιο Γκουτέρες. Οι όροι που έθεσαν οι Ταλιμπάν όμως χαρακτηρίστηκαν «μη αποδεκτοί» την εποχή.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου, αυτή τη φορά προβλέπεται να γίνουν συναντήσεις με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πριν από και μετά τον τρίτο κύκλο των συνομιλιών, απόντος του κ. Γκουτέρες, πάντως οι οργανώσεις αυτές δεν θα είναι παρούσες στις επαφές με την αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν.

«Είναι απίστευτο το ότι διπλωμάτες θα συναντηθούν για να συζητήσουν για το Αφγανιστάν εν μέσω τέτοιας κρίσης (...) χωρίς το κυριότερο ζήτημα της ημερήσιας διάταξης να είναι τα δικαιώματα των γυναικών και χωρίς οι Αφγανές να συμμετέχουν στις συνομιλίες», σχολίασε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η Χέδερ Μπαρ, υποδιευθύντρια του τμήματος για τα δικαιώματα των γυναικών στη μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

Στις συνομιλίες θα τεθούν οικονομικά ζητήματα και οι προσπάθειες καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με τις διπλωματικές πηγές.

Πέρα από τη HRW, και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις πιέζουν επίσης τον ΟΗΕ να δώσει προτεραιότητα σε ζητήματα που άπτονται των δικαιωμάτων των γυναικών.

Αφού επέστρεψαν στην εξουσία, οι Ταλιμπάν -το καθεστώς τους δεν έχει αναγνωριστεί από καμιά χώρα- επανέφεραν σε ισχύ ακραία εκδοχή του ισλαμικού νόμου, πολλαπλασιάζοντας τα μέτρα που σκοτώνουν ελευθερίες και δικαιώματα των γυναικών, ασκώντας πολιτική που ο ΟΗΕ θεωρεί «απαρτχάιντ βάσει του φύλου».

Πολλές κυβερνήσεις, ανθρωπιστικοί οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν αναστείλει ή μειώσει δραστικά τη χρηματοδότησή τους στη χώρα, όπου ο μισός και πλέον πληθυσμός βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας και κάπου 15 εκατ. άνθρωποι αντιμετωπίζουν διατροφική ανασφάλεια, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Προ ημερών η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πακέτο βοήθειας 150 εκατ. ευρώ για το Αφγανιστάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.