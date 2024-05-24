Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) έδωσε την Παρασκευή εντολή στο Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα, και να ανοίξει το πέρασμα για να περάσει η βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Μετά από αίτημα της Νότιας Αφρικής που ζήτησε έκτακτα μέτρα κατά του Ισραήλ, ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Ναουάφ Σαλάμ ανακοίνωσε την απόφαση. Ο πρόεδρος του σώματος ανακοίνωσε ότι τα προσωρινά μέτρα που διατάχθηκαν από το Δικαστήριο τον Μάρτιο δεν αντιμετώπισαν πλήρως την κατάσταση στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα, και επομένως πληρούνται οι προϋποθέσεις για νέα εντολή έκτακτης ανάγκης.

"Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική του επίθεση" στη Ράφα, είπε.

Το Διεθνές Δικαστήριο χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση στη Ράφα ως "καταστροφική", και διατάζει το Τελ Αβίβ να διασφαλίσει πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας για διεξαγωγή ερευνών. Στόχος, σύμφωνα με το Δικαστήριο, είναι η διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να διασφαλιστεί ανεμπόδιστη πρόσβαση για τις έρευνες.

Ο Σαλάμ είπε ότι η κατάσταση στη Γάζα είχε επιδεινωθεί από τότε που το Σώμα διέταξε για τελευταία φορά το Ισραήλ να λάβει επείγοντα μέτρα για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης στον θύλακα.

The USA 🇺🇸 Judge 1 of 13 on the ICJ who voted for the Rafah genocide to stop & for Rafah’s border to be opened



No hiding place for accomplices now



Biden 🇺🇸, Sunak & Starmer 🇬🇧 belong in The Hague



South Africa 🇿🇦 spoke for Palestine 🇵🇸 & for humanity.pic.twitter.com/wmS54YORPq — Howard Beckett (@BeckettUnite) May 24, 2024

Επίσης, το Δικαστήριο δίνει εντολή στο Ισραήλ να αναφέρει, εντός ενός μηνός, την πρόοδό του στην εφαρμογή των μέτρων που διέταξε.

Η ανώτατη δικαστική αρχή του ΟΗΕ ζήτησε να απελευθερωθούν αμέσως οι όμηροι τους οποίους κρατά τη Χαμάς μετά την επίθεσή της στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

Το Δικαστήριο αποτελεί το Ανώτατο Όργανο του ΟΗΕ για την εκδίκαση διαφορών μεταξύ κρατών. Οι αποφάσεις του είναι οριστικές και δεσμευτικές, αλλά έχουν αγνοηθεί στο παρελθόν. Το δικαστήριο δεν έχει εξουσίες επιβολής.

Ο γενικός εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου -ένα χωριστό δικαστήριο που εδρεύει επίσης στη Χάγη- ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατατέθηκε αίτηση για εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Γκάλαντ, καθώς και των ηγετών της Χαμάς.

Έξω από την έδρα του δικαστηρίου, είχε συγκεντρωθεί ομάδα φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών που κρατούσαν σημαίες και έπαιζαν μουσική, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ελεύθερης Παλαιστίνης.

Το Ισραήλ έχει κατ’ επανάληψη απορρίψει τις κατηγορίες της γενοκτονίας ως αβάσιμες, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρησή του στη Γάζα γίνεται για λόγους αυτοάμυνας και ότι στο στόχαστρο βάζει τους μαχητές της Χαμάς που επιτέθηκαν στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023. Eκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης ξεκαθάρισε χθες ότι «καμία δύναμη στη Γη δεν θα σταματήσει το Ισραήλ από το να προστατεύει τους πολίτες του και να καταδιώκει τη Χαμάς στη Γάζα».

Πηγή: skai.gr

