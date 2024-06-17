Τουλάχιστον 6 νεκροί και 30 αγνοούμενοι σε κατολίσθηση στον Ισημερινό

Κατολίσθηση στο κεντρικό τμήμα του Ισημερινού στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους, ενώ άλλοι περίπου τριάντα αγνοούνται, κατά τον αρχικό απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από τις αρχές της χώρας της Λατινικής Αμερικής χθες Κυριακή.

«Μεγάλου μεγέθους» κατολίσθηση έπληξε την πόλη Μπάνιος δε Άγουα Σάντα, εξήγησε η Γραμματεία Διαχείρισης Κινδύνων του Ισημερινού σε ανακοίνωσή της.

«Εκφράζω την αλληλεγγύη μου σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν», ανέφερε ο Ρομπέρτο Λούκε, υπουργός Δημοσίων Έργων, μέσω X.

Χαμηλό βαρομετρικό βρισκόταν πάνω από μεγάλο μέρος της κεντρικής και της νότιας Αμερικής χθες, με αρκετές χώρες της περιοχής να εκδίδουν επείγοντα προειδοποιητικά δελτία για κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων και πλημμύρες.

Στο Ελ Σαλβαδόρ, η γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κήρυξε συναγερμό εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων, ενώ στη Γουατεμάλα ακυρώθηκαν ή εξετράπησαν αρκετές πτήσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

