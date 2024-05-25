Η μεγαλύτερη στον κόσμο εκλογική διαδικασία ίσως γίνει σήμερα και αυτή που διεξάγεται εν μέσω των υψηλότερων θερμοκρασιών, καθώς οι Ινδοί προσέρχονται στις κάλπες για την προτελευταία φάση της ψηφοφορίας με τον υδράργυρο να αναμένεται να φθάσει έως τους 47 βαθμούς Κελσίου στην πρωτεύουσα Νέο Δελχί.

Πάνω από 111 εκατ. άνθρωποι σε 58 εκλογικές περιφέρειες σε οκτώ κρατίδια και ομοσπονδιακά εδάφη έχουν δικαίωμα ψήφου στην έκτη από τις επτά φάσεις των βουλευτικών εκλογών.

Αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το κύμα καύσωνα σε τμήματα της βόρειας Ινδίας, μεταξύ των οποίων στο Δελχί και το γειτονικό κρατίδιο Χαριάνα, μπορεί να αποθαρρύνει τους ψηφοφόρους από το να προσέλθουν στα εκλογικά τμήματα και να σταθούν στην ουρά για να ψηφίσουν, σε μια διαδικασία που έχει ήδη σημαδευτεί από χαμηλό ποσοστό συμμετοχής.

«Υπάρχει μια ανησυχία, αλλά ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα ξεπεράσει τον φόβο για το κύμα καύσωνα και θα έρθει να ψηφίσει», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής αξιωματούχος για τη διενέργεια των εκλογών στο Δελχί Π. Κρισναμούρτι.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, επικεφαλής του εθνικιστικού-ινδουιστικού κόμματος Μπαρατίγια Τζανάτα (BJP), αναμένεται να κερδίσει μια τρίτη συνεχή θητεία, κάτι που στο παρελθόν έχει καταφέρει μόνο ο Τζαβαχαρλάλ Νεχρού, ήρωας της ανεξαρτησίας και πρώτος πρωθυπουργός της Ινδίας.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 19 Απριλίου και θα ολοκληρωθεί την 1η Ιουνίου, με την καταμέτρηση να έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιουνίου.

Η συμμετοχή ήταν χαμηλή στις αρχικές φάσεις της εκλογικής διαδικασίας αλλά έχει βελτιωθεί καθώς η Εκλογική Επιτροπή, διασημότητες και πολιτικοί ενθαρρύνουν τους πολίτες να ψηφίσουν.

Ο Μόντι κάλεσε τους ψηφοφόρους, ιδιαίτερα τις γυναίκες και τους νέους, να «ψηφίσουν μαζικά» σε μήνυμά του σήμερα το πρωί στην πλατφόρμα Χ. «Η δημοκρατία ευημερεί ότι οι πολίτες συμμετέχουν και είναι ενεργοί στην εκλογική διαδικασία», ανέφερε.

Η Εκλογική Επιτροπή έχει αποστείλει χιλιάδες διασώστες με φάρμακα και ειδικά σκευάσματα κατά της αφυδάτωσης σε εκλογικά κέντρα στο Δελχί. Στα σημεία αυτά έχουν επίσης τοποθετηθεί συστήματα υδρονέφωσης, σκίαστρα και ψύκτες για τους ψηφοφόρους που ίσως χρειαστεί να περιμένουν για ώρες στην ουρά εν μέσω πολύ υψηλών θερμοκρασιών.

