Τα βασικά σημεία της Διάσκεψης για την Ουκρανία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το Κίεβο θα διεξάγει ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, ακόμη και αύριο, στην περίπτωση που η Μόσχα αποσύρει τις δυνάμεις της από την ουκρανική επικράτεια, τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας στο τέλος των διήμερων εργασιών της ειρηνευτικής διάσκεψης για την Ουκρανία, που έλαβαν χώρα στο Μπούργκενστοκ στην Ελβετία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ωστόσο, προσέθεσε πως ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, δεν θα σταματήσει τον πόλεμο τονίζοντας ότι αυτός πρέπει να τερματιστεί «είτε με στρατιωτικά, είτε με διπλωματικά μέσα».

Δύο και πλέον χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας, όπως εξήγησε, η βοήθεια των δυτικών συμμάχων της Ουκρανίας δεν στάθηκε αρκετή, ώστε το Κίεβο να κερδίσει τον πόλεμο αλλά, η διάσκεψη απέδειξε πως η υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας προς τη χώρα του δεν έχει αποδυναμωθεί.

Στη διάσκεψη κορυφής στην Ελβετία σχεδόν 80 χώρες, διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των 27 Κρατών – Μελών της ΕΕ, συμφώνησαν πως η ανεξαρτησία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας αποτελούν βάση για οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Εξαίρεση υπήρξαν η Σαουδική Αραβία, η Ινδία, η Νότια Αφρική, η Ταϊλάνδη, το Μεξικό και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που δεν υπέγραψαν την τελική διακήρυξη, ενώ στην εν λόγω λίστα προστίθεται και η Βραζιλία, η οποία συμμετείχε με το καθεστώς του παρατηρητή.

Η Κίνα δεν παρευρέθηκε χαρακτηρίζοντάς τη διεθνή Σύνοδο χάσιμο χρόνου. Παρ’ όλα αυτά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε ότι το Πεκίνο δεν αποτελεί εχθρό του Κιέβου σημειώνοντας ότι «σεβόμαστε την Κίνα και την εδαφική της ακεραιότητα. Θέλουμε η Κίνα να πράξει το ίδιο και για εμάς».

Η Σύνοδος Κορυφής στην Ελβετία επικέντρωσε σε τρία από τα συνολικά δέκα σημεία της πρότασης Ζελένσκι. Πρόκειται για την πυρηνική ασφάλεια, την επισιτιστική ασφάλεια, την πλήρη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου και για την επιστροφή στην Ουκρανία χιλιάδων παιδιών που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία και τα εδάφη που αυτή ελέγχει.

«Αυτές δεν ήταν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις γιατί ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν σοβαρολογεί για τον τερματισμό του πολέμου» είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και προσέθεσε πως ο πρόεδρος της Ρωσίας «επιμένει στη συνθηκολόγηση» και ότι «καμία χώρα δεν θα δεχόταν ποτέ αυτούς τους εξωφρενικούς όρους».

Λίγο πριν την έναρξη της Συνόδου, ο πρόεδρος της Ρωσίας – η οποία απουσίαζε από το θέρετρο Μπούργκενστοκ, καθώς δεν είχε προσκληθεί - υποστήριξε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου εφόσον το Κίεβο αποσύρει τα στρατεύματά του από τις περιοχές του Ντόνετσκ, του Λουγκάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια και εγκαταλείψει τα σχέδια ένταξης στο ΝΑΤΟ.

Το Κίεβο απάντησε πως δεν πρόκειται για μία σοβαρή προσπάθεια να επιτευχθεί ειρήνη και επιμένει η Μόσχα να αποσύρει τα στρατεύματά της από την ουκρανική επικράτεια.

Πηγή: skai.gr

