Σκληρή απάντηση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) έδωσε το βράδυ της Παρασκευής το Τελ Αβίβ. Το Ισραήλ δεν έχει, και δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει, στρατιωτική δραστηριότητα στη Ράφα «που δημιουργεί συνθήκες διαβίωσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καταστροφή του άμαχου πληθυσμού της Παλαιστίνης», επιμένει κοινή δήλωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Η κοινή δήλωση ακολουθεί την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης που διέταξε το Ισραήλ «να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική του επίθεση και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στη Ράφα, η οποία μπορεί να επιφέρει στον Παλαιστινιακό πληθυσμό στη Γάζα συνθήκες ζωής που θα μπορούσαν να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή του εν όλω ή εν μέρει».

Το Διεθνές Δικαστήριο πήρε την απόφαση κατά του Ισραήλ μετά από αίτημα της Νότιας Αφρικής, η οποία κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα.

Η ισραηλινή δήλωση χαρακτηρίζει αυτές τις κατηγορίες «ψευδείς, εξωφρενικές και αποκρουστικές». Υποστηρίζει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα αποτελούν μέρος ενός «δίκαιου αμυντικού πολέμου για την εξάλειψη της οργάνωσης της Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων μας» μετά την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Σε απάντηση σε άλλες εντολές του ICJ, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της συνοριακής διέλευσης της Ράφα ανοιχτής, η δήλωση αναφέρει ότι το Ισραήλ θα «συνεχίσει τις προσπάθειές του να επιτρέψει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας» και «να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τη ζημιά στον άμαχο πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας».

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι - πολλοί εκτοπισμένοι από τη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στις άλλες περιοχές της Γάζας - βρήκαν καταφύγιο στη Ράφα προτού οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκινήσουν την επιχείρησή τους στη νοτιότερη πόλη. Οι κάτοικοι της Γάζας λένε ότι δεν έχουν πουθενά να πάνε.

Το κλείσιμο του συνοριακού περάσματος της Ράφα από το Ισραήλ έχει ήδη προκαλέσει μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση λόγω ελλείψεων σε τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια που οι Παλαιστίνιοι χρειάζονται απεγνωσμένα.

