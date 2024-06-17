Της Πηνελόπης Γκάλιου

Το κατώφλι των υπουργείων που ανέλαβαν, μετά τον ανασχηματισμό της Παρασκευής, θα περάσουν σήμερα πρωί-πρωί νέοι και παλιοί υπουργοί και υφυπουργοί της κυβέρνησης, αναλαμβάνοντας χωρίς χρονοτριβές και αγκυλώσεις τα καθήκοντα τους και δρομολογώντας ότι απαιτείται, για να προωθηθούν οι πολιτικές εκείνες που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών, δηλαδή την καθημερινότητα. «Η ακρίβεια, η υγεία, η παιδεία είναι οι προτεραιότητές μας».«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα επιτελείο μάχης για να έχουμε έναν ορατό σκοπό και αποτελέσματα», είπε ο πρωθυπουργός στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας κυβέρνησης, μη αφήνοντας περιθώρια παρερμηνειών.

Υπό αυτά τα δεδομένα και τις κατευθύνσεις, από σήμερα και αφού ήδη από την ορκωμοσία τους ενημερώνονται οι υπουργοί και υφυπουργοί για τα χαρτοφυλάκιά τους και τις προτεραιότητές τους, σήμερα σηκώνουν τα μανίκια και πέφτουν πάνω από τα δύσκολα και τα δυσεπίλυτα, με σκοπό τις λύσεις και τις βελτιώσεις.

Το μήνυμα που κλήθηκαν να εκπέμψουν όλα τα μέλη της νέας κυβέρνησης, ανεξαιρέτως, είναι ένα μήνυμα “συνολικής επανεκκίνησης” αφήνοντας πίσω όσα πλήγωσαν τους πολίτες και την παράταξη, με συνέπεια το εκλογικό αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής.

"Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί συμπολίτες μας έστειλαν μήνυμα ζήτησαν περισσότερη δουλειά, λιγότερα λάθη και λιγότερες καθυστερήσεις", τόνισε ο πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του πρώτου υπουργικού συμβουλίου, μη αφήνοντας κανέναν περιθώριο για επανάληψη ίδιων λαθών και συμπεριφορών.

Το πλάνο του Μεγάρου Μαξίμου που καλούνται να υλοποιήσουν τα υπουργεία είναι η «επιτάχυνση» και όχι το «φρένο» και νέα και παλιά μέλη της κυβέρνησης καλούνται να αποδείξουν στην πράξη, με έργο και όχι με λόγια, τις παρεμβάσεις και τις πολιτικές που θα χαράξουν προς διευκόλυνση της κοινωνίας, που ζητάει αποτελέσματα.

Τα μηνύματα αυτά θα συνεχίζουν να εκπέμπονται για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, προκειμένου «να μπει το νερό στο αυλάκι» της αποτελεσματικότητας και οι πολίτες να μετρούν πράξεις, σχολίαζε κυβερνητική πηγή, αναφερόμενη στη μετά ευρωεκλογών εποχή. Τα τρία χρόνια καθαρής διακυβέρνησης που έχει μπροστά της η ΝΔ μέχρι τις εθνικές κάλπες του 2027, είναι αρκετός χρόνος για να ξεδιπλωθούν όλα όσα έχει στο πρόγραμμά της η ΝΔ και κυρίως οι μεγάλες αλλαγές που επιδιώκει προκειμένου η Ελλάδα να απαγκιστρωθεί από αγκυλώσεις του παρελθόντος. “Χρειαζόμαστε επιτελείο μάχης, να έχουμε ορατό έργο και αποτελέσματα σε συγκεκριμένο χρόνο' ανέφερε ο πρωθυπουργός στα νέα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, ενώ σημείωσε ότι θα είναι αυστηρός σε ό,τι αφορά την εργατικότητα και την ομαδικότητα της κυβέρνησης, “όπως και οι πολίτες που μας κρίνουν” όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος του Μεγάρου Μαξίμου είναι η έμπρακτη αντιστροφή του αρνητικού κλίματος, το οποίο διαμορφώθηκε στις ευρωεκλογές και αποτυπώθηκε στην πρόσφατη κάλπη των ευρωεκλογών, με νέο ορίζοντα τις εκλογές του 2027, αλλά και εν όψει πολιτικών ορόσημων που είναι μπροστά και χρειάζονται προσεχτικούς και λεπτούς χειρισμούς, όπως η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας στις αρχές του 2025 και η συνταγματική αναθεώρηση, η οποία δεν αποκλείεται να ξεκινήσει επίσης κατά την ίδια περίοδο.

Εντός της εβδομάδας πάντως και μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες, απόψε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ήδη έχει προαναγγείλει, θα ξεκινήσει έναν κύκλο επισκέψεων στα υπουργεία με βασικό στόχο να καθορίσει τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης. Μιλώντας πάντως, στους δημοσιογράφους, μετά τον ανασχηματισμό, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το πρώτο υπουργείο που θα επισκεφθεί θα είναι το υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο διετέλεσε και ο ίδιος υπουργός. «Θα πάω στο παλιό μου γραφείο» είπε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους ενώ αντίστοιχες επισκέψεις αναμένεται να κάνει και σε όλα τα κομβικά υπουργεία, οι πολιτικές των οποίων έχουν άμεση αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και αναμένει εγρήγορση και αποτελεσματικότητα.

