Κόκκινη ζώνη για τη διεθνή ναυτιλία η Ερυθρά Θάλασσα

Η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης αφού οι πυραυλικές επιθέσεις από τους αντάρτες Χούθι εναντίον της διεθνούς ναυτιλίας συνεχίζονται, με τελευταίο πλήγμα την πυραυλική επίθεση εναντίον ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου χωρίς θύματα ή ζημιές.

Οι επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας μείωσαν την κυκλοφορία μέσω της διώρυγας του Σουέζ, της συντομότερης θαλάσσιας οδού μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, μέσω της οποίας περνάει κανονικά περίπου το 15% του παγκόσμιου όγκου του θαλάσσιου εμπορίου.

Αντ' αυτού, αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν στρέψει πλέον τα πλοία τους γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Αυτό μεταφράζεται για τον κλάδο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε αύξηση των χρόνων παράδοσης κατά 10 ημέρες ή και περισσότερο, υψηλότερο κόστος για τη ναυτιλία και έλλειψη χωρητικότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εμπειρογνώμονα του κλάδου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων John D. McCown, η λωρίδα Ασίας-Ευρώπης αντιπροσωπεύει περίπου το 25% των παγκόσμιων μιλίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και η αύξηση κατά ένα τρίτο της τυπικής απόστασης ταξιδιού έχει ως αποτέλεσμα την απορρόφηση της παγκόσμιας χωρητικότητας κατά 8%.

Επιπλέον, η τιμολόγηση του τομέα έχει επίσης επηρεαστεί ευνοϊκά από τον ισχυρό παγκόσμιο όγκο, με αύξηση 9,2% σε ετήσια βάση το α' τρίμηνο του 2024, την ισχυρότερη τριμηνιαία αύξηση μετά την πανδημία.

Ο κ.McCown σημειώνει ότι η αγορά συνεχίζει να φαίνεται θετική για τις εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων κατά το δεύτερο τρίμηνο, με τις τιμές των spot εμπορευματοκιβωτίων να έχουν αυξηθεί πάνω από 30% τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς πλησιάζει η περίοδος αιχμής.

Αναφορικά με την πορεία των διαδρομών των πλοίων και τη διαχείριση των κινδύνων στην Ερυθρά Θάλασσα, οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει λάβουν η κάθε μία τις δικές της αποφάσεις ενώ η Maersk έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να δρομολογεί τα πλοία της μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας στο άμεσο μέλλον.

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο όγκος του εμπορίου που διήλθε από τη διώρυγα του Σουέζ μειώθηκε κατά 50% σε ετήσια βάση τους δύο πρώτους μήνες του έτους, ενώ γι αυτόν που διήλθε γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 74% πάνω από το περσινό επίπεδο.

Η πλατφόρμα παρακολούθησης του International Monetary Fund (IMF)τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2024, αναφέρει μείωση κατά 6,7% σε ετήσια βάση στις λιμενικές επισκέψεις στα 70 λιμάνια στην υποσαχάρια Αφρική.

Οι αντίστοιχες μειώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία ήταν 5,3%.

Αυτές αντανακλούν πιθανώς τις μεταβατικές επιπτώσεις των μεγαλύτερων χρόνων ναυσιπλοΐας. Εάν συνεχιστούν, οι αλυσιδωτές επιπτώσεις αυτών των διαταραχών θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν προσωρινά ορισμένες αλυσίδες εφοδιασμού στις πληγείσες χώρες και να προκαλέσουν ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό (εν μέρει λόγω του υψηλότερου κόστους μεταφοράς).

Αύξηση ναύλων

Στις αρχές του 2024 οι διελεύσεις στη διώρυγα του Σουέζ ήταν μειωμένες κατά περισσότερο από 42% σε σύγκριση με τις μέγιστες τιμές τους.

Όποια διαδρομή και αν ακολουθήσουν τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αντιμετωπίζουν χρονοβόρες εκτροπές και αυξημένο κόστος. Για παράδειγμα, η αποφυγή της διώρυγας του Σουέζ προσθέτει τουλάχιστον 3.000 ναυτικά μίλια και 10 ημέρες χρόνου πλεύσης σε κάθε ταξίδι, με την εκτροπή μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

Μέσα στην εβδομάδα ο παγκόσμιος δείκτης εμπορευματοκιβωτίων της Drewry αυξήθηκε κατά 16% στα 4.072 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40ft αυτή την εβδομάδα και είναι 187% υψηλότερος από τις μέσες τιμές του 2019 (προ πανδημίας) των 1.420 δολαρίων.

Οι ναύλοι από τη Σαγκάη προς το Ρότερνταμ αυξήθηκαν κατά 20% ή 827 δολάρια σε 4.999 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40ft.

Ομοίως, οι τιμές από τη Σαγκάη προς το Λος 'Αντζελες αυξήθηκαν κατά 18% ή 801 δολάρια σε 5.277 δολάρια ανά feu.

Οι τιμές από τη Σαγκάη προς τη Γένοβα σκαρφάλωσαν κατά 15% ή 718 δολάρια σε 5.494 δολάρια ανά 40ft box. Αντίστοιχα, οι τιμές από τη Σαγκάη προς τη Νέα Υόρκη εκτινάχθηκαν κατά 13% ή 746 δολάρια σε 6.463 δολάρια ανά 40ft container. Επίσης, οι τιμές από το Ρότερνταμ προς τη Νέα Υόρκη αυξήθηκαν κατά 1% ή 32 δολάρια στα 2.241 δολάρια ανά feu.

Ανάκαμψη κερδών

Σημαντική ανάκαμψη κερδών, που αγγίζουν τα 5,4 δισ. δολ παρουσίασε ο κλάδος των εταιρειών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εμπειρογνώμονα του κλάδου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων McCown μετά από έξι συνεχόμενα τρίμηνα πτωτικών αποτελεσμάτων από την κορύφωση των κερδών στα 63,1 δισ. δολάρια το 2ο τρίμηνο του 2022, ο κλάδος είχε καθαρά κέρδη 5,4 δισ. δολ. κατά το 1ο τρίμηνο του 2024 μια απότομη ανάκαμψη .

Η κύρια στήριξη για τα κέρδη των liners ήταν οι υψηλότεροι ναύλοι λόγω της διαταραχής από τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον της Διεθνούς Ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα και της επακόλουθης αναδρομολόγησης των πλοίων από το Κέρας της Αφρικής με απορρόφηση της πλεονάζουσας χωρητικότητας - ένας παράγοντας που αναφέρεται στις επιμέρους εκθέσεις.

