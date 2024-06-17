Έξι νιγήριοι στρατιωτικοί, μέλη μονάδας στην οποία έχει ανατεθεί η φύλαξη πετρελαιαγωγού που μεταφέρει πετρέλαιο στο Μπενίν, σκοτώθηκαν στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, κατά τη διάρκεια επίθεσης «ένοπλων κακοποιών» στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι ένοπλες δυνάμεις, στην εξουσία στο αφρικανικό κράτος.

«Περίπολος αφιερωμένη στην προστασία του αγωγού (πετρελαίου) υπέστη επίθεση από ένοπλους κακοποιούς στα όρια του χωριού Σαλκάμ (...) δυστυχώς θρηνούμε τον θάνατο έξι ανδρών μας», ανέφερε ενημερωτικό δελτίο των ενόπλων δυνάμεων για τις επιχειρήσεις του τελευταίου διαστήματος, χωρίς να αναφέρει πότε διαπράχθηκε αυτή η ενέργεια.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, η επίθεση έγινε τη 12η Ιουνίου.

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή επίθεση εναντίον του πετρελαιαγωγού μήκους σχεδόν 2.000 χιλιομέτρων που θα μεταφέρει αργό από τις πετρελαιοπηγές της Αγκαντέμ (βορειοανατολικός Νίγηρας) στο λιμάνι Σεμέ-Κποτζί (Μπενίν).

Οι ένοπλες δυνάμεις διαβεβαίωσαν πως μετά την «ενεργητική ανταπόδοση» των πυρών που δέχθηκαν τα μέλη τους «οι δράστες της επίθεσης αναγκάστηκαν να τραπούν σε άτακτη υποχώρηση» παίρνοντας μαζί τους «απροσδιόριστο αριθμό νεκρών και τραυματιών».

Οι στρατιωτικοί που έγιναν στόχος συμμετείχαν στην αντιτρομοκρατική επιχείρηση «Νταμίσα» («τίγρη», στη γλώσσα χάουσα), που διεξάγεται εδώ και χρόνια στον νομό Ντοσό (νότια), που γειτνιάζει με τη Νιγηρία και το Μπενίν.

Στην επιχείρηση αυτή συμμετέχει τάγμα επέμβασης 500 και πλέον ανδρών, στοιχεία του οποίου είχαν εκπαιδευτεί από τον γαλλικό στρατό. Οι ένοπλες δυνάμεις της Γαλλίας εγκατέλειψαν στο μεταξύ τη χώρα του Σαχέλ, κατ’ απαίτηση του νέου στρατιωτικού καθεστώτος. Το Παρίσι είχε εφοδιάσει τη δύναμη με βαρύ οπλισμό και οχήματα παντός εδάφους.

Πάνω από 700 στρατιωτικοί είναι επιφορτισμένοι με τη φύλαξη του αγωγού που τέθηκε σε λειτουργία τον Νοέμβριο προσωπικά από τον πρωθυπουργό Αλί Μααμάν Λαμίν Ζεν, τον οποίο ονόμασε η χούντα στην εξουσία στο Νίγηρα μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023.

Η πηγή του AFP ανέφερε πως η επίθεση έγινε περίπου δέκα χιλιόμετρα από το χωριό Σαλκάμ, στον νομό Ντοσό.

Σε αυτόν τον νομό, ειδικά στην ζώνη Γκαγιά, που γειτονεύει με το Μπενίν και εθνικό πάρκο, διαπράττονται τους τελευταίους μήνες αλλεπάλληλες «επιθέσεις τρομοκρατών», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Νίγηρα.

Ο Νίγηρας είναι αντιμέτωπος με αιματηρές ενέργειες οργανώσεων τζιχαντιστών που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα είτε στο Ισλαμικό Κράτος, από τη Δύση, κοντά στο Μαλί και στην Μπουρκίνα Φάσο, ως τον νότο, που βρέχεται από τη λίμνη Τσαντ και γειτνιάζει με τη Νιγηρία.

Στις αρχές του μήνα ο στρατός του Νίγηρα ανακοίνωσε πως συγκροτεί «δύναμη προστασίας» για να αντιμετωπιστούν οι «τρομοκρατικές» επιθέσεις σε εγκαταστάσεις «στρατηγικής σημασίας», όπως τα μεταλλεία ουρανίου του βορρά, οι πετρελαιοπηγές της Αγκαντέμ και ειδικά ο πετρελαιαγωγός προς το Μπενίν.

Το πετρέλαιο είναι κρίσιμος πόρος για τις οικονομίες αυτών των δυο χωρών και για την κινεζική εταιρεία Wapco, που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση κοιτασμάτων στο κράτος του Σαχέλ.

Ωστόσο οι σχέσεις του Μπενίν με τον Νίγηρα, ήδη τεταμένες μετά το πραξικόπημα, γνωρίζουν νέες εντάσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Νιαμέ αντιμετώπισε βαριές κυρώσεις από πλευράς περιφερειακών οργανισμών για μήνες μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα. Μετά την άρση τους, η Νιαμέ αποφάσισε να ανοίξουν ξανά τα σύνορα με τη Νιγηρία, όχι όμως αυτά με το Μπενίν.

Ο πρόεδρος του Μπενίν, ο Πατρίς Ταλόν, χαρακτηρίζει αναγκαία προϋπόθεση το άνοιγμα των συνόρων για να ξαναρχίσουν φορτώσεις πετρελαίου.

Την 5η Ιουνίου, πέντε Νιγήριοι συνελήφθησαν στο Μπενίν, στο λιμάνι Σεμέ-Κποτζί, και οι τρεις αναμένεται να δικαστούν σήμερα.

Την επομένη, η Νιαμέ έκλεισε τις βάνες του πετρελαιαγωγού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

