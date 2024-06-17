Του Χρυσόστομου Τσούφη

Λιγότερες από 40 ημέρες πριν την εκπνοή της διορίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (26 Ιουλίου) και η πορεία της διαδικασίας είναι μάλλον απογοητευτική καθώς μόλις 1/3 έχει πατήσει το κουμπί της υποβολής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ έχουν υποβληθεί 2.226.295 δηλώσεις έναντι 3.050.357 την αντίστοιχη περσινή ημέρα. 824.062 λιγότερες δηλώσεις (-27% δηλαδή) και πέρυσι η διαδικασία δεν εξελίχθηκε και με κάποια ιδιαίτερη ταχύτητα. Στο Υπουργείο Οικονομικών επιμένουν ότι δεν θα δοθεί παράταση παρά τις επανειλημμένες «οχλήσεις» φοροτεχνικών και λογιστών.



Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι 1.113.370 δηλώσεις, ακριβώς οι μισές, είναι μηδενικές.

476.205 δηλώσεις, περίπου 1/5 ή το 21,39%, είναι πιστωτικές. Η μέση επιστροφή φόρου που προκύπτει είναι 311,5€ 636.498 δηλώσεις, σχεδόν 1/3 ή το 28,6% είναι χρεωστικές. Ο συνολικός φόρος πληρωμής που προκύπτει προς το παρόν ανέρχεται σε 761εκατ€ και ο μέσος φόρος που πρέπει να καταβληθεί είναι 1.195,5€.

Πολύ πιο διστακτικοί φαίνεται ότι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν υποβάλει μόλις 297.673 δηλώσεις. Ο νέος τεκμαρτός τρόπος υπολογισμούς επιφέρει αύξηση φορολογίας για την πλειονότητα οπότε δεν «πάει το χέρι εύκολα» στο κουμπί της υποβολής. Επιπλέον το Ε3 είναι «εμπλουτισμένο» με νέους κωδικούς γεγονός που συμβάλλει στον πολύ χαμηλότερο ρυθμό υποβολής φορολογικών δηλώσεων.



Η ΑΑΔΕ έχει κάνει την κατάλληλη προεργασία ώστε οι επιστροφές φόρου φέτος όπως και οι συμψηφισμοί να γίνονται ακόμη ταχύτερα σε σχέση με ό,τι ίσχυσε πέρυσι.

Ήδη σε 334.660 ενήμερους και χωρίς χρέη φορολογούμενους έχουν επιστραφεί 69εκατ€.

Το μέσο ποσό επιστροφής που προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων είναι 206,3€. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ όσοι δεν έχουν χρέη θα βλέπουν στους λογαριασμούς τους τα χρήματα της επιστροφής μέσα σε μια εβδομάδα από την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.



Ταχύτατοι θα είναι και οι συμψηφισμοί του προς επιστροφή φόρου με τυχόν οφειλές που υπάρχουν. Ο πρώτος συμψηφισμός αναμένεται την Κυριακή του Θωμά 12 Μαΐου ενώ το νέο καθεστώς που εφαρμόζεται προβλέπει ότι :

Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν οφειλές (φορολογικές και ασφαλιστικές) και είναι φορολογικά ενήμεροι θα αποστέλλονται κάθε βδομάδα στην Τράπεζα της Ελλάδας ώστε να αποδίδονται άμεσα

Οι επιστροφές φόρου σε φορολογούμενους που έχουν μόνο φορολογικές οφειλές θα συμψηφίζονται κεντρικά το 1ο και το 3ο δεκαήμερο κάθε μήνα αρχής γενομένης από τις 12 Μαΐου. Όσοι δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ΔΟΥ / ΚΕΒΕΙΣ.

Οφειλές από φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31/7/2024, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να χορηγείται η έκπτωση 3%.

Οι φορολογούμενοι που διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις μπορούν να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις έως τις 26 Ιουλίου χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μάλιστα δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί η δήλωση από την αρχή , αρκεί να διορθωθούν τα σημεία που πρέπει κάθε φορά.

Αν η αρχική φορολογική δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα και στη συνέχεια υποβληθεί και τροποποιητική τότε προβλέπεται πρόστιμο που κυμαίνεται από 100€-500€



