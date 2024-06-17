Ο οργανωτικός μετασχηματισμός της φορολογικής διοίκησης συνεχίζεται σήμερα με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Αττικής και ταυτόχρονα αρχίζει και η μετάβαση των ΔΟΥ Αττικής στις νέου τύπου Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης (ΥΦΕ).

Ειδικότερα, στο ΚΕΦΟΔΕ σταδιακά μεταφέρονται αρμοδιότητες για θέματα φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ειδικών φορολογιών και μητρώου, καθώς και για θέματα εφαρμογής των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.

Αρχικά, από σήμερα μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της ΔΟΥ Ελευσίνας και στις 21/6 οι αρμοδιότητες των ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών, ΙΖ Αθηνών και Γλυφάδας.

Η σταδιακή μεταφορά αρμοδιοτήτων των υπολοίπων ΔΟΥ Αττικής και η ενσωμάτωσή τους στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής θα συνεχισθεί ως εξής:

- 1/7: ΔΟΥ Χολαργού, Ψυχικού, Αιγάλεω, Περιστερίου και Αγίων Αναργύρων

- 8/7: ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Κορωπίου, Παλλήνης, Αμαρουσίου, Κηφισιάς και ΙΓ' Αθηνών

- 15/7: ΔΟΥ Α' Αθηνών, Δ' Αθηνών, Ηλιούπολης, Καλλιθέας και Νέας Ιωνίας

- 22/7: ΔΟΥ Πλοίων, Κατοίκων Εξωτερικού, ΦΑΕ Πειραιά, Α' Πειραιά, Ε΄ Πειραιά και Νίκαιας

Ταυτόχρονα με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής προχωρά και η σταδιακή ενοποίηση των ΔΟΥ Αττικής και η μετεξέλιξή τους σε Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης (ΥΦΕ). Συγκεκριμένα, από:

- σήμερα η ΔΟΥ Ελευσίνας μετεξελίσσεται στη 15η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης, που στεγάζεται στη διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 104, Ελευσίνας, ΤΚ 19200 (πρώην ΔΟΥ Ελευσίνας)

- 21/6 η ΔΟΥ ΙΒ Αθηνών ενοποιείται με τη ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών και η ενοποιημένη Υπηρεσία μετεξελίσσεται στη 2η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης, που στεγάζεται στη διεύθυνση: Δαμάρεως 175, ΑΘΗΝΑ 11632 (πρώην ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών)

- 21/6 η ΔΟΥ Γλυφάδας μετεξελίσσεται στην 11η Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης, που στεγάζεται στη διεύθυνση: Γούναρη 227, Γλυφάδα 16674 (πρώην ΔΟΥ Γλυφάδας).

Επισημαίνεται ότι οι βασικές αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης είναι η:

- Παραλαβή κλειδαρίθμου και ΑΦΜ (για τις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι επιλέγουν την ταυτοποίηση με αυτοπρόσωπη παρουσία)

- Εξυπηρέτηση/καθοδήγηση των φορολογουμένων στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

- Θέματα σχετικά με την ακινησία των οχημάτων (επιβατικών και δίκυκλων ΙΧ), όπως παραλαβή δήλωσης ακινησίας σε περίπτωση οχημάτων αποβιωσάντων, άρση ακινησίας, διαβίβαση άδειας και πινακίδων για διαγραφή οχημάτων, καταχώρηση αναγκαστικών ακινησιών.

Η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων στις ΥΦΕ θα γίνεται με:

- ραντεβού, που θα κλείνουν ψηφιακά στην εφαρμογή "Τα Ραντεβού μου", μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ή από το myAADEapp,

- απευθείας φυσική παρουσία

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.