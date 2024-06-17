Πλοίο των Φιλιππίνων συγκρούστηκε με κινεζικό σήμερα στη Νότια Σινική Θάλασσα, κοντά στα νησιά Σπράτλι, που διεκδικούν οι δυο χώρες, ανακοίνωσε το λιμενικό σώμα της Κίνας.

«Το φιλιππινέζικο πλοίο ανεφοδιασμού αγνόησε τις πολυάριθμες προειδοποιήσεις της κινεζικής πλευράς» και «πλησίασε το κινεζικό σκάφος με αντιεπαγγελματικό τρόπο, προκαλώντας σύγκρουση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κινεζικό λιμενικό.

Το Πεκίνο κατήγγειλε πως το σκάφος των Φιλιππίνων «παρεισέφρησε παράνομα σε ύδατα κοντά στον ύφαλο Ρεν’άι», χρησιμοποιώντας την κινεζική ονομασία της ατόλης Σέκοντ Τόμας, στα νησιά Σπράτλι (Νανσά, κατά το Πεκίνο).

«Το κινεζικό λιμενικό σώμα έλαβε μέτρα ελέγχου εναντίον του φιλιππινέζικου πλοίου όπως προβλέπει ο νόμος», κατά την ανακοίνωση, που δεν δίνει περισσότερες εξηγήσεις.

Το Πεκίνο διεκδικεί σχεδόν ολόκληρη τη Νότια Σινική Θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων υδάτων, νήσων και νησίδων κοντά στα παράλια γειτόνων του, κι αψηφά απόφαση διεθνούς δικαστηρίου (2016) που αποφάνθηκε πως οι διεκδικήσεις του δεν έχουν νομικό έρεισμα.

Οι Φιλιππίνες, το Μπρουνέι, η Μαλαισία, το Βιετνάμ και η Ταϊβάν διεκδικούν επίσης υφάλους και νησίδες στη θαλάσσια περιοχή αυτή. Ορισμένες περιοχές της ενδέχεται να έχουν στον βυθό τους πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου.

Η Κίνα πολλαπλασίασε τις περιπολίες του λιμενικού σώματός της στα διεκδικούμενα ύδατα και στους υφάλους της Νότιας Σινικής Θάλασσας την τελευταία δεκαετία και κατασκεύασε τεχνητά νησιά τα οποία στρατιωτικοποίησε για να ενισχύσει τη θέση της.

Πηγή: skai.gr

