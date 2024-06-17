Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε χθες Κυριακή πως καταλήφθηκε ακόμη ένα χωριό στη νότια Ουκρανία, καθώς συνεχίζεται η αργή προέλαση των δυνάμεων της Ρωσίας στα μέτωπα με τον ουκρανικό στρατό, αντιμέτωπο με ελλείψεις προσωπικού και πυρομαχικών.

«Μονάδες του ανατολικού σχηματισμού απελευθέρωσαν την κοινότητα Ζαχίρνε στην περιφέρεια Ζαπορίζια και κατέλαβαν ευνοϊκότερες θέσεις», διαβεβαίωσε το υπουργείο.

Ο ρωσικός στρατός κερδίζει —αργά, αλλά συστηματικά— εδάφη τους τελευταίους μήνες στην Ουκρανία, ειδικά στο ανατολικό τμήμα, χωρίς πάντως θεαματικές επιτυχίες.

Πριν από την κατάληψη της κοινότητας Ζαχίρνε διαβεβαίωσε πως κυρίευσε άλλα τρία χωριά, στο ανατολικό, στο νότιο και στο βορειοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, την περασμένη εβδομάδα.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως οι ένοπλες δυνάμεις του έχουν κυριεύσει φέτος εδάφη 880 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περίπου 50 κοινότητες στην Ουκρανία.

Από τη 10η Μαΐου, διεξάγονται ρωσικές επιχειρήσεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), όπου καταλήφθηκαν αρκετά χωριά προτού η προέλαση των δυνάμεων της Μόσχας ανασχεθεί από ενισχύσεις που ανέπτυξε εσπευσμένα το Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

