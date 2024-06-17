Μετά από αρκετούς μήνες και αμέτρητες μάχες σε ομαδικό επίπεδο, έφτασε επιτέλους η ώρα οι παίκτες να παλέψουν ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Και οι πέντε έδειξαν να υποδέχονται την αλλαγή με ενθουσιασμό.

Η πιο έμπειρη της παρέας, η Κ. Δαλάκα, ανέφερε για τον εαυτό της αλλά και τους υπόλοιπους παίκτες, ότι πρόκειται δικαίως για την καλύτερη δυνατή πεντάδα του φετινού παιχνιδιού.

Ο αγώνας ξεκίνησε και κυλούσε ομαλά μέχρι που η Δώρα στραμπούληξε το πόδι της.

Η παίκτρια προβλημάτισε με την απόδοσή της μετά από το χτύπημα καθώς φάνηκε να εγκαταλείπει αναμέτρησή της με την Κατερίνα Δαλάκα.

Στα highligts του αγώνα σίγουρα πρέπει να συμπεριληφθεί η άκρως οριακή αναμέτρηση του Φάνη με τον Ντάνιελ. Οι δύο παίκτες χτύπησαν πραγματικά ταυτόχρονα τον τελευταίο στόχο και η παραγωγή είχε πολύ δύσκολο έργο στην απόφαση για το που θα πάει ο πόντος.

Ο Ντάνιελ συνέχισε το ίδιο δυναμικά μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, και τελικά ήταν αυτός που κατέκτησε το πρώτο κολιέ ατομικής ασυλίας.

Ωστόσο όλοι οι παίκτες έχουν κατά νου ότι οι επόμενες ασυλίες θα έχουν μάλλον μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι ήδη υποψήφιοι μπορούν να βγάλουν από πάνω τους την υποψηφιότητα.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε υπήρξε σημαντική διασπορά ψήφων, ενώ φάνηκε ξεκάθαρα πως δεν υπάρχει πλέον ομαδικό κριτήριο. Η πρώτη μονομάχος της εβδομάδας είναι η Δώρα.



