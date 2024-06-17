Έκρηξη τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας στο Παγκράτι - Προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε είσοδο πολυκατοικίας στο Παγκράτι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κρησίλα στις 03.40 όταν εξερράγη μηχανισμός ο οποίος είχε τοποθετηθεί από αγνώστους στην είσοδο πολυκατοικίας.

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο, στην πόρτα και στον υαλοπίνακα.

Έσπευσε η Αστυνομία και η Πυροσβεστική, ωστόσο δεν υπήρξε εστία φωτιάς, ενώ κλιμάκιο του ΤΕΕΜ συνέλλεξε υπολείμματα από τον μηχανισμό.

Την ανάκριση διενεργεί η Ασφάλεια και μένει να διερευνηθεί ποιος διέμενε στο κτήριο και ήταν ο στόχος, ενώ θα συλλεγεί και υλικό από κάμερες.

