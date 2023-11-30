Λογαριασμός
Κισίντα για Κίσινγκερ: «Σημαντική η συμβολή του στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην περιφέρεια»

Ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα απέτισε σήμερα φόρο τιμής στη «σημαντική συμβολή» που είχε η ιστορική μορφή της αμερικανικής διπλωματίας, Χένρι Κίσινγκερ

Χένρι Κίσιντζερ

Ο ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα απέτισε σήμερα φόρο τιμής στη «σημαντική συμβολή» που είχε η ιστορική μορφή της αμερικανικής διπλωματίας, ο Χένρι Κίσινγκερ, «στην ειρήνη και στη σταθερότητα» στην Ασία, μετά το θάνατο του αμερικανού πρώην υπουργού Εξωτερικών χθες Τετάρτη στα 100 του χρόνια.

Ο Χένρι Κίσινγκερ εισέφερε «σημαντική συμβολή στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην περιφέρεια», συμπεριλαμβανομένης ιδίως της «εξομάλυνσης των διπλωματικών σχέσεων των ΗΠΑ και της Κίνας», τόνισε ο κ. Κισίντα σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

