Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Μαίνονται οι μάχες

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το Iσραήλ βρίσκεται υπό πίεση για την προστασία των αμάχων όσο συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο τμήμα της Γάζας. Ο πιο στενός του σύμμαχος, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν όσα συνέβησαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα όπου ολόκληρες συνοικίες έχουν ισοπεδωθεί, χιλιάδες έχουν σκοτωθεί και δεκάδες χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός απαντά ότι οι επιθέσεις τους είναι περισσότερο ακριβείς και ότι έχει προχωρήσει στα απαραίτητα βήματα για να προειδοποιήσει τον άμαχο πληθυσμό. Ωστόσο, η εν εξελίξει ισραηλινή επιχείρηση στον νότο της Λωρίδας της Γάζας έχει επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση. Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα από τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων είναι παιδιά ενώ, οι γιατροί χειρουργούν με μειούμενα αποθέματα φαρμάκων και ιατρικών υλικών.

Αυτή τη στιγμή, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι αναγκάζονται να εκτοπιστούν - πολλοί εκ των οποίων όχι για πρώτη φορά - σε ολοένα και μικρότερης έκτασης περιοχές. Τα καταφύγια έχουν γεμίσει και μετρούν τις αντοχές τους εξαιτίας της σοβαρής έλλειψης σε νερό και φαγητό καθώς, μία μικρή ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Για πρώτη φορά -από το 2017 όταν και ανέλαβε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ- ο Αντόνιο Γκουτέρες αποφάσισε να επικαλεστεί το άρθρο 99 του Χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο του επιτρέπει να επιστήσει την προσοχή του Συμβουλίου «σε ένα θέμα το οποίο κατά τη γνώμη του θα μπορούσε να απειλήσει τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας» και καλεί σε ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός.

Έντονη ήταν η αντίδραση του Ισραήλ με τον πρεσβευτή του στα Ηνωμένα Έθνη, Γκιλάντ Ερνταν, να ξεσπά σχολιάζοντας πως η στάση Γκουτέρες αποτελεί ένα νέο χαμηλό επίπεδο ηθικής εκ μέρους του όσον αφορά στη στάση του. Χαρακτήρισε μάλιστα την έκκληση του ΓΓ του ΟΗΕ για κατάπαυση του πυρός ως «έκκληση για να συνεχίσει η κυριαρχία του τρόμου της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας».

Ωστόσο, νωρίς χθες το βράδυ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου - με ηχογραφημένο μήνυμά του - ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις περικυκλώνουν το σπίτι του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ υπογραμμίζοντας πως «είναι θέμα χρόνου προτού τον πιάσουμε».

Για το Ισραήλ η μάχη για τη Χαν Γιουνίς αποτελεί κεντρική προτεραιότητα. Σε αυτή βρίσκονται οι κατοικίες των ηγετών της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, Γιαχία και Μοχαμέντ Σινουάρ ωστόσο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν αποκλείουν και οι τρεις να έχουν εγκαταλείψει τη Λωρίδα της Γάζας μέσω των τούνελ που είναι κατασκευασμένα υπογείως του παλαιστινιακού θύλακα για να κρυφτούν στην Αίγυπτο.

Κι ενόσω η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ συνεχίζεται, η Χαμάς και οι σύμμαχοι της απαντούν εξαπολύοντας επιθέσεις.

Ειδικότερα, η στρατιωτική πτέρυγα της οργάνωσης ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες κατά της Μπερσεβά, 40 χιλιόμετρα μακριά από τη Λωρίδα της Γάζας, στο νότιο τμήμα του Ισραήλ. Σύμφωνα, μάλιστα, με τους Times of Israel δεν υπήρχαν θύματα ή τραυματισμοί παρά μόνο ζημιές σε οχήματα. Από την πλευρά τους, οι υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη, Χούθι της Υεμένης, δήλωσαν πως είναι υπεύθυνοι για την εκτόξευση πυραύλων προς την ισραηλινή πόλη Εϊλάτ, η οποία επίσης βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Ισραήλ με τον ισραηλινό στρατό να τονίζει ότι κανένας πύραυλος δεν εισήλθε σε ισραηλινό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.