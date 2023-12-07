Έκκληση "για αλλαγή υποδείγματος προς ένα πραγματικά δημοκρατικό παγκόσμιο μοντέλο" απήυθυνε την Πέμπτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν σύμφωνα με το TASS.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, "μια τέτοια αλλαγή στο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο, όπου νέοι ηγέτες έρχονται στο προσκήνιο, είναι μια αντικειμενική και σε μεγάλο βαθμό φυσική διαδικασία".

"Η Ρωσία θα ήθελε να δημιουργήσει ένα πραγματικά δημοκρατικό παγκόσμιο μοντέλο", δήλωσε Βλαντιμίρ Πούτιν.

"Όσον αφορά εμάς, θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο, ένα πραγματικά δημοκρατικό μοντέλο, όπου θα κυριαρχεί αληθινός και έντιμος ανταγωνισμός μεταξύ όλων των οικονομικών παραγόντων", είπε ο Ρώσος ηγέτης, απευθυνόμενος σε ένα φόρουμ σύμφωνα με το TASS.

Σύμφωνα με τον ίδιο, "μια τέτοια αλλαγή στο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο, όπου νέοι ηγέτες έρχονται στο προσκήνιο, είναι μια αντικειμενική και εν πολλοίς φυσική διαδικασία".

Η ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα αυτού, πρόσθεσε ο Πούτιν. Κάποιος αρχίζει να αναπτύσσεται και στη συνέχεια εξαφανίζεται και αντικαθίσταται από νέους ηγέτες. Συμβαίνει "πάντα και σε όλους τους τομείς". "Αυτό συμβαίνει σήμερα στην παγκόσμια οικονομία" υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, αφήνοντας αιχμές για τη Δύση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.