Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωυεί 17.177 άνθρωποι από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου. Το 70% αυτών ήταν γυναίκες και παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών.

Το υπουργείο ανέφερε ότι ότι μόνο 350 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, που ξεκίνησαν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, έχουν επεκταθεί πλέον σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα.

Επίσης από την αρχή του πολέμου 46.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

