Για παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία της άγριας πανίδας κατηγορείται στην Ιαπωνία ένας οδηγός ταξί, ο οποίος πάτησε εσκεμμένα ένα περιστέρι στο δρόμο.

Η αστυνομία του Τόκυο συνέλαβε πριν λίγες ημέρες τον 50χρονο Atsushi Ozawa.

Ο οδηγός ταξί κατηγορείται ότι «χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο του για να σκοτώσει ένα κοινό περιστέρι, το οποίο δεν είναι είδος θηραμάτων» σύμφωνα με τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν

1. A taxi driver has been arrested for deliberately driving into a flock of pigeons and killing one in Tokyo, Japan.



"Roads belong to humans, so pigeons should have dodged out of the way," Atsushi Ozawa, 50, was quoted by local media as telling investigators. pic.twitter.com/npDNhYIIIg — BFM News (@NewsBFM) December 6, 2023

Τον περασμένο μήνα έγινε καταγγελία από περαστικό εναντίον του, ο οποίος κατέθεσε στην αστυνομία ότι ο Ozawa οδήγησε εναντίον ενός σμήνους περιστεριών που καθόταν στο δρόμο.

Ο ίδιος παραδέχτηκε την πράξη του λέγοντας ότι «επιτέθηκε» με το ταξί του στα περιστέρια γιατί «οι δρόμοι είναι για τους ανθρώπους. Είναι καθήκον των περιστεριών να αποφεύγουν τα αυτοκίνητα», σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Η αστυνομία χαρακτήρισε τις ενέργειες του ως «εξαιρετικά κακόβουλες», γεγονός που τους ώθησε σε αυτή την ασυνήθιστη σύλληψη.

Πηγή: skai.gr

