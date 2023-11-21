Εν αναμονή της τελικής έκβασης των συνομιλιών ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας και την απελευθέρωση ομήρων, λεπτομέρειες από τους όρους που η κάθε πλευρά θέτει ως προϋπόθεση έρχονται στη δημοσιότητα από πηγές που έχουν πρόσβαση στη διαπραγμάτευση.

Σύμφωνα με πηγή της ισραηλινής κυβέρνησης, το Ισραήλ φέρεται να έχει επιμείνει σε ορισμένους όρους στην συμφωνία για τους ομήρους, διαμηνύοντας ότι κανένας Παλαιστίνιος κρατούμενος που έχει καταδικαστεί για φόνο δεν θα απελευθερωθεί.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει επίσης ένα δεύτερο στάδιο της συμφωνίας σύμφωνα με το οποίο η Χαμάς θα πρέπει να εντοπίσει γυναίκες και παιδιά που κρατούνται από άλλες τρομοκρατικές φατρίες στη Γάζα πριν από την απελευθέρωσή τους.

Η Χαμάς έχει πει ότι έχει 210 από τους περίπου 240 ομήρους που απήχθησαν από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου. Η Ισλαμική Τζιχάντ λέγεται ότι κρατά τους υπόλοιπους ομήρους.

Σύμφωνα με άλλες λεπτομέρειες της συμφωνίας, η Χαμάς θα απελευθερώσει τουλάχιστον 50 Ισραηλινούς ομήρους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, με αντάλλαγμα εκεχειρία τεσσάρων ημερών, την απελευθέρωση μεταξύ 150 και 300 Παλαιστινίων αιχμαλώτων και την είσοδο καυσίμων και άλλων αγαθών στη Γάζα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα απελευθερωθούν 30 παιδιά, 12 μητέρες και 8 γυναίκες.

Περίπου 12-13 όμηροι θα απελευθερώνονται την ημέρα στη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, λέει η πηγή, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει γυναίκες και ανήλικους κρατούμενους, με τον καθένα να επιστρέφει στην πόλη ή την κωμόπολη όπου ζούσε πριν από τη φυλάκιση, συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Όχθης και Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την πηγή, οι επικεφαλής υπεύθυνοι ασφαλείας του Ισραήλ είναι υπέρ της επικείμενης συμφωνίας.

Η πηγή λέει επίσης ότι τα καύσιμα που θα εισέλθουν στη Γάζα ως μέρος της συμφωνίας θα εισαχθούν μόνο κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και ότι οι IDF και η Shin Bet θα διατηρήσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να συλλέγουν πληροφορίες ακόμη και κατά τη διάρκεια της παύσης των μαχών.

Επιπλέον, το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στους κατοίκους της Γάζας να επιστρέψουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα όπου επιχειρεί ο Ισραηλινός Στρατός.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.