Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Yoav Gallant δήλωσε ότι το Ισραήλ θα χρειαστεί να λάβει «δύσκολες αποφάσεις» σχετικά με τους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας όπως μεταδίδει το The times of Israel.

«Προχωράμε βήμα προς βήμα προς την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς και πλησιάζουμε στο να φέρουμε τους ομήρους στο σπίτι», ανέφερε ο Gallant μετά από αξιολόγηση με στρατιωτικούς αξιωματούχους στη βάση της Μεραρχίας της Γάζας στο νότιο Ισραήλ.

«Νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να πάρουμε δύσκολες, σημαντικές αποφάσεις τις επόμενες μέρες», λέει. «Δεν υπάρχει στιγμή σε όλη αυτή την εκστρατεία - 45 ημέρες - που να μην σκέφτομαι τους ομήρους», πρόσθεσε ο Gallant.

Το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει απόψε για να συζητήσει τη συμφωνία ομήρων που διαμορφώνεται μέσω του μεσολαβητή Κατάρ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.