Ένα «εξαιρετικά δηλητηριώδες» πράσινο μάμπα, μήκους περίπου δύο μέτρων, δραπέτευσε από το σπίτι του ιδιοκτήτη του στη νότια Ολλανδία, προειδοποίησαν σήμερα οι τοπικές αρχές, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ο δήμος του Τίλμπουργκ κάλεσε τους κατοίκους μιας συνοικίας κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό να προσέχουν και «να μην πλησιάζουν το φίδι».

In een huis aan de Goudenregenstraat in #Tilburg is maandagavond een Groene #Mamba ontsnapt. Dit is een zeer giftige slang. De politie roept mensen in de omving op om extra op te letten en niet in de buurt van de slang te komen. Lees meer: https://t.co/lhVq5qB1tl #slang pic.twitter.com/od2a27cbL5 — gemeentetilburg (@gemeentetilburg) November 21, 2023

Το μάμπα «δεν επιδιώκει την αντιπαράθεση με κανέναν», όμως «είναι επικίνδυνο» και «το δάγκωμά του είναι εξαιρετικά δηλητηριώδες», σημειώνεται στην ανακοίνωση. «Εάν δαγκώσει κάποιον, είναι σημαντικό ο άνθρωπος αυτός να λάβει αμέσως ιατρική περίθαλψη», πρόσθεσε ο δήμος, που ανάρτησε στον ιστότοπό του και μια φωτογραφία του πράσινου ερπετού.

Οι κάτοικοι καλούνται, αν δουν το φίδι, να παραμείνουν σε απόσταση και να καλέσουν αμέσως τις αρχές. «Μην προσπαθήσετε να το πιάσετε μόνοι σας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους ειδικούς που επικαλείται ο δήμος, το τροπικό φίδι δεν θα βγει εύκολα από την κρυψώνα όπου έχει καταφύγει, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην Ολλανδία «Του αρέσουν τα σκοτεινά, ζεστά μέρη», πρόσθεσε ο δήμος.

Ο ιδιοκτήτης του φιδιού ενημέρωσε την αστυνομία αργά το βράδυ της Δευτέρας ότι «του έλειπε ένα ερπετό». Στο μεταξύ, μετακίνησε σε άλλη περιοχή τη συλλογή των φιδιών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

