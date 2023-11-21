Ο Μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ χαρακτήρισε «αυτογκόλ» την εκλογή του Χαβιέρ Μιλέι ως νέου προέδρου της Αργεντινής, σημειώνοντας ωστόσο ότι σέβεται την απόφαση του αργεντίνικου λαού.

«Για να το πω μονολεκτικά, με όλο τον σεβασμό, ήταν ένα αυτογκόλ», δήλωσε σήμερα ο Λόπες Ομπραδόρ, απαντώντας σε ερώτηση για τη νίκη του ακραία φιλελεύθερου Μιλέι στις εκλογές της περασμένης Κυριακής.

«Και παρόλο που σέβομαι την απόφαση που λαμβάνουν οι λαοί, δεν συμφωνώ με τις δεξιές κυβερνήσεις», πρόσθεσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Λόπες Ομπραδόρ, σύμμαχος του περονιστή απερχόμενου προέδρου της Αργεντινής Αλμπέρτο Φερνάντες, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η εκλογή του Μιλέι θα βοηθήσει τον λαό της Αργεντινής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

