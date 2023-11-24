Νέες επιθέσεις στο Ιράκ και τη Συρία εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ

Οι επιθέσεις με drones ή ρουκέτες εναντίον στρατευμάτων των ΗΠΑ και του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού συνεχίστηκαν τις τελευταίες 48 ώρες στο Ιράκ και στη Συρία, δήλωσε χθες Πέμπτη αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος, μετά τις φονικές αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον μαχητών προσκείμενων στο Ιράν.

Τις πρώτες πρωινές ώρες προχθές Τετάρτη, το μεικτό στρατηγείο των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων ανακοίνωνε πως εξαπέλυσε στο Ιράκ «πλήγματα ακριβείας» εναντίον δυο εγκαταστάσεων, σε αντίποινα για τις δεκάδες επιθέσεις φιλοϊρανικών οργανώσεων εναντίον στρατιωτικών των ΗΠΑ και του συνασπισμού στην ιρακινή και στη συριακή επικράτεια.

Οι βομβαρδισμοί είχαν στο στόχαστρο κτίρια των Χασντ ας Σάαμπι («Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης»), συμμαχίας πρώην παραστρατιωτικών, πλέον ενταγμένων στον ιρακινό τακτικό στρατό. Τα πλήγματα σκότωσαν οκτώ μαχητές, σύμφωνα με απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από την Κατάεμπ Χεζμπολάχ («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού»), ισχυρής συνιστώσας των Χασντ.

Προχθές Τετάρτη και κατόπιν χθες Πέμπτη το πρωί, drones επιτέθηκαν «σε δυνάμεις των ΗΠΑ και του συνασπισμού» σε βάση στο διεθνές αεροδρόμιο της Αρμπίλ, στο ιρακινό Κουρδιστάν, αυτόνομη περιφέρεια του βόρειου Ιράκ, είπε αμερικανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι επιθέσεις δεν προκάλεσαν «κανένα θύμα και καμιά ζημιά στις υποδομές», πρόσθεσε η ίδια πηγή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Χθες Πέμπτη, drones έβαλαν εξάλλου στο στόχαστρο στρατεύματα των ΗΠΑ και του συνασπισμού στη βάση Άιν αλ Άσαντ, στο δυτικό τμήμα της χώρας, και σε αυτή την περίπτωση χωρίς να υπάρξουν θύματα ούτε ζημιές, συνέχισε ο αξιωματούχος.

Επίσης χθες εκτοξεύθηκαν «ρουκέτες» εναντίον βάσης των ΗΠΑ και του συνασπισμού στη γειτονική Συρία, χωρίς θύματα ή ζημιές.

Για κάποιες από τις ενέργειες αυτές την ευθύνη ανέλαβε η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», νεφέλωμα προσκείμενο σε φιλοϊρανικές οργανώσεις, που εξήραν τη δράση της μέσω Telegram.

Συνολικά, η Ουάσιγκτον καταμετρά 72 επιθέσεις από τη 17η Οκτωβρίου –με άλλα λόγια δέκα ημέρες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος Ισραήλ/Χαμάς– που είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν κάπου εξήντα αμερικανοί στρατιωτικοί. Σε αντίποινα, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τρεις φορές εγκαταστάσεις κατ’ αυτές συνδεόμενες με το Ιράν στη Συρία και εγκαταστάσεις των Χασντ στο Ιράκ προχθές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.