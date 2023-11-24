Ιράν: Όγδοη εκτέλεση νεαρού για τις διαδηλώσεις του 2022

Οι αρχές του Ιράν προχώρησαν χθες Πέμπτη στην εκτέλεση νεαρού που είχε καταδικαστεί για φόνο μέλους των δυνάμεων επιβολής της τάξης κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων που συντάραξαν τη χώρα πέρυσι, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πρόκειται για την όγδοη εκτέλεση στο πλαίσιο της καταστολής των διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία με έναυσμα τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί στα χέρια της αστυνομίας ηθών έπειτα από τη σύλληψή της για υποτιθέμενη παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που επιβάλλεται στις γυναίκες, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο Μιλάντ Ζοχρεβάντ εκτελέστηκε «μυστικά» χθες τα ξημερώματα σε φυλακή της πόλης Χαμαντάν (δυτικά), κατήγγειλε η οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία.

Καταδικάστηκε σε θάνατο διότι φερόταν να σκότωσε αξιωματικό των Φρουρών της Επανάστασης κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην πόλη Μαλαγέρ τον Νοέμβριο του 2022.

Η Hengaw, η οποία υπερασπίζεται ιδίως τα δικαιώματα των Κούρδων στο Ιράν, ανέφερε πως ο άνδρας 21 ετών δεν είχε προειδοποιηθεί πως επέκειτο άμεσα η εκτέλεσή του και δεν του επετράπη να δει μέλη της οικογένειάς του για τελευταία φορά.

Η εκτέλεση του Μιλάντ Ζοχρεβάντ δεν αναφέρθηκε από ιρανικά ΜΜΕ.

Η συλλογικότητα Dadban, αποτελούμενη από δικηγόρους που αναλαμβάνουν pro bono υποθέσεις πολιτικών κρατουμένων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, επιβεβαίωσε την εκτέλεση του μέσω X (του πρώην Twitter), υπογραμμίζοντας πως δεν του είχε επιτραπεί πρόσβαση σε συνήγορο.

Οι ιρανικές αρχές είχαν ήδη εκτελέσει επτά άνδρες –τρεις τον Μάιο– που καταδικάστηκαν για υποθέσεις συνδεόμενες με τις διαδηλώσεις του 2022, προκαλώντας αγανακτισμένες αντιδράσεις από πλευράς οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δυτικών κυβερνήσεων.

Η Διεθνής Αμνηστία κρίνει πως οι απαγχονισμοί γίνονται από τις ιρανικές αρχές για να σταλεί «ισχυρό μήνυμα στον κόσμο και στον ιρανικό λαό», το οποίο είναι πως «δεν θα τις σταματήσει τίποτα» στην προσπάθειά τους να «συνθλίψουν και να τιμωρήσουν» οποιαδήποτε ανυπακοή.

Εκατοντάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σκοτώθηκαν και χιλιάδες συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των πελώριων μαζικών κινητοποιήσεων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2022 στο Ιράν, που συνεχίστηκαν για κάποιο διάστημα παρά την αιματηρή καταστολή τους.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights, με έδρα το Όσλο, οι αρχές έχουν εκτελέσει πάνω από 680 ανθρώπους φέτος, στην πλειονότητά τους αφού τους καταδίκασαν για υποθέσεις φόνων και διακίνησης ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

